629 رحلة تسيرها الناقلات الإماراتية والسعودية أسبوعياً بين البلدين

عززت الناقلات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، الرحلات بين البلدين على مدار السنوات الماضية، في خطوة تستهدف مواكبة طلب العملاء والنمو المطرد لحركة الطيران في ظل العلاقات التاريخية المتجذرة والروابط الاقتصادية والثقافية الراسخة التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين.

وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني لوكالة أنباء الإمارات "وام"، عن أن الناقلات الوطنية والسعودية تسير نحو 629 رحلة أسبوعياً بين البلدين، موزعة بواقع 405 رحلات من الناقلات الوطنية إلى المملكة و224 رحلة من شركات الطيران السعودية إلى الإمارات.

وقالت هيئة الطيران المدني إن "الاتحاد للطيران" تسير 63 رحلة أسبوعياً من أبوظبي إلى المملكة، فيما تسير "طيران الإمارات" نحو 67 رحلة أسبوعياً من دبي إلى السعودية، بينما تسير "فلاي دبي" 162 رحلة أسبوعياً و"العربية للطيران" 99 رحلة أسبوعياً و"ويز إير أبوظبي" 14 رحلة أسبوعياً.

وأضافت أن رحلات "الاتحاد للطيران" تشمل 21 رحلة إلى الدمام، و21 رحلة إلى جدة، و21 رحلة إلى الرياض، بينما تسير "طيران الإمارات" 21 رحلة إلى الدمام، و21 رحلة إلى جدة، و21 رحلة إلى الرياض، و4 رحلات إلى المدينة.

وذكرت أن رحلات "فلاي دبي" الأسبوعية إلى المملكة تشمل 14 رحلة إلى أبها، ورحلتين إلى العلا، و28 رحلة إلى الدمام، و7 رحلات إلى القصيم، و4 رحلات إلى جازان، و4 رحلات إلى حائل، ورحلتين إلى الهفوف، و35 رحلة إلى جدة، و28 رحلة أسبوعية إلى الرياض، و14 رحلة إلى المدينة، ورحلتين إلى نيوم، و3 رحلات إلى نجران، ورحلتين إلى القيصومة، و4 رحلات إلى الطائف، و3 رحلات إلى ينبع، و10 رحلات إلى تبوك.

وأشارت إلى أن "العربية للطيران" تسير 7 رحلات إلى أبها، و4 رحلات إلى الجوف، و23 رحلة إلى الدمام، و8 رحلات إلى القصيم، و4 رحلات إلى حائل، و14 رحلة إلى جدة، و14 رحلة إلى المدينة، و14 رحلة إلى الرياض، و4 رحلات إلى الطائف، و4 رحلات إلى ينبع، و3 رحلات إلى تبوك، فيما تسير "ويز إير أبوظبي" 7 رحلات إلى الدمام، و7 رحلات إلى المدينة.

وأضافت الهيئة العامة للطيران المدني أنه على صعيد الناقلات السعودية، فتسير الخطوط الجوية السعودية وفلاي ناس وطيران أديل 210 رحلات أسبوعياً إلى إمارة دبي، بينما تسيير الخطوط الجوية السعودية 14 رحلة أسبوعياً إلى أبوظبي موزعة بواقع 7 رحلات من الرياض و7 رحلات من جدة.

من جانبها، قالت "الاتحاد للطيران" لـ "وام"، إن وجهاتها فى السعودية تخدمها في الدمام طائرات A320/A321، وفي جدة طائرات A320/A321/B787-9، وفي الرياض طائرات A320/A321.

ولفتت إلى أن أكثر الوجهات طلباً على رحلاتها من الدمام هي أبوظبي ودكا ومانيلا ودلهي ومومباي، بينما أكثر الوجهات طلباً من جدة، هي أبوظبي وجاكرتا ودكا والدار البيضاء وكراتشي، فيما كانت أكثر الوجهات طلباً من الرياض، هي: أبوظبي ودكا، ومانيلا، وجاكرتا، وكراشي.

من ناحيتها أوضحت "طيران الإمارات" لـ "وام" أنها بدأت عملياتها في السعودية في عام 1989 انطلاقاً من مدينة جدة، وتخدم الوجهات بطائرات "بوينغ 777" إلى الدمام والمدينة والرياض، بينما تخدم وجهتها في جدة بطائرات "إيرباص A380"، مشيرة إلى زيادة عدد الرحلات إلى المدينة بسبب الإقبال المتزايد لتصبح 5 رحلات أسبوعية حتى أكتوبر القادم.

بدورها، قالت "فلاي دبي" إنها بدأت رحلاتها الى المملكة العربية السعودية في العام 2010 وكانت مدينة أبها أولى وجهاتها هناك، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى رحلاتها للمطارات الرئيسية في المملكة، تشغل رحلات إلى عدة وجهات كانت غير مخدومة برحلات طيران مباشر من دبي أو الإمارات مثل العلا ونيوم والقيصومة ونجران وأبها لربطها عبر دبي كمحور عالمي للطيران.