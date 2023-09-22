خلال فترة قياسية.. مركز دبي المالي العالمي يبيع كامل وحدات مشروعه السكني الأول

أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن بيع كامل وحدات مشروعه السكني الأول "DIFC Living" بسرعة قياسية. وهذا يؤكد مجدداً الطلب القوي على العقارات السكنية الموجودة في قلب المركز، بما يسهم في تحقيق المزيد من الارتقاء بأنماط الحياة العصرية التي توفرها هذه الوجهة الاستثنائية.

وسيضم "DIFC Living" وهو أول مشروع سكني لمركز دبي المالي العالمي يتم طرحه للبيع أكثر من 170 مسكناً راقياً يتبنى مفهوماً جديداً للعيش ويرسم ملامح أسسه المستقبلية. ومن المقرر الانتهاء من العمل على هذا المشروع المتكامل ومتعدد الاستخدامات بما يتضمنه من مرافق سكنية وتجارية مستقلة ومترابطة في الوقت ذاته، بحلول الربع الثالث من عام 2026. وكان المركز قد أعلن عن انطلاق مبيعات البرج البالغ ارتفاعه 186 متراً والمكون من 41 طابقاً اعتباراً من 20 سبتمبر 2023.

وفي إطار تعليقه على الموضوع قال صالح العقربي، الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات: "شهد المشروع السكني الأول لمركز دبي المالي العالمي، ’DIFC Living‘، إقبالاً رائعاً باعتبار أن السكان يتطلعون للإقامة في أحد أهم المراكز المالية العالمية والتواجد ضمن أحد وجهات المعيشة الحضرية المتناغمة. كما يتطلع المشترون إلى المزيد من الخيارات التي تتبنى توجهات الحياة الذكية، مع عروض متنوعة لأنماط الحياة، ولهذا السبب، يجمع مشروعنا متعدد الاستخدامات بين الوحدات السكنية والمساحات المكتبية من الدرجة A، والمرافق عالمية المستوى بالإضافة إلى ما توفره الوجهة من تجارب الطعام المميزة والفاخرة. ومن الواضح أن ’DIFC Living‘ قد لاقى أصداء واسعة وإيجابية لدى السوق والمجتمع الدولي، وهو أمر يدعو للاعتزاز بما تم إنجازه في فترة وجيزة من إطلاق المبيعات".

ويلتزم تصميم المشروع بنظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED، حيث يتكون من 41 طابقاً، منها 24 طابقاً مخصصاً للوحدات السكنية. ويتيح البرج السكني مزيجاً واسعاً من أنواع الوحدات السكنية التي تتراوح بين شقق سكنية بغرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، وشقق مكونة من طابقين( لوفت) بغرفة نوم واحدة وثلاث غرف نوم. كما يضم المشروع 9 طوابق من المساحات التجارية، وتم تخصيص طابقين منها للمساحات المكتبية المشتركة التي تأتي ضمن إطار المرحلة الثالثة من خطة توسعة "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي، مجتمع الابتكار الأكبر في المنطقة.

كما سيضم طابق المنصة من المشروع عدداً من المطاعم والمقاهي. ويمكن للمقيمين الاستفادة من خدمات الكونسيرج، وغرف الاجتماعات والصالات الخاصة، ومسبح بأفق لامتناهي "إنفينيتي" مع إمكانية التحكم بدرجة حرارته، ومركز لياقة بدنية، وصالة سينما خاصة، ومنطقة لعب مخصصة للأطفال، وغيرها الكثير.

وسيتم ربط "DIFC Living"مع مشروع "جيت أفينيو"، مما يوفر للمقيمين والزوار فرصة الاستمتاع بحزمة من الفعاليات والأنشطة العائلية التي يحتضنها "جيت أفينيو" على مدار العام.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.difcliving.ae