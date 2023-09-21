مبيعات فلل المرحلة الأولى من «نخلة جبل علي» تشهد طلباً غير مسبوق

سجلت مبيعات فلل المرحلة الأولى من مشروع «نخلة جبل علي»، طلباً غير مسبوق فاق المعروض من الفلل (86 فيلا)، وذلك بعد طرح أربع سعفات ضمن هذه المرحلة، تتضمن فللاً متنوعة، بأسعار تبدأ من 18.5 مليون درهم، على أن يتم تسليم الفلل بدءاً من عام 2027.

وكانت «نخيل» أطلقت أخيراً، أول مجموعة من فلل المشروع الجديد، الذي يمتد على مساحة 13.4 كيلومتراً مربعاً. وسيضم المشروع عند اكتماله سبع جزر و16 سعفة، ما يضيف واجهة بحرية إلى دبي بطول 91 كيلومتراً مع ثلاث نقاط وصول إلى الجزيرة.

وستحتضن جزيرة «نخلة جبل علي» أكثر من 80 فندقاً ومنتجعاً، إضافة إلى عدد من منافذ التجزئة والمطاعم الفريدة.

وأكد عقاريون أن دبي تشهد زخماً قوياً ومستمراً، ما يعكس الثقة الكبيرة بعقارات الإمارة، متوقعين زيادة الطلب بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة، في ظل عوامل الجذب التي توفرها دبي للمستثمرين.

طلب كبير

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن الطلب الكبير على فلل مشروع نخلة جبل علي، يعكس الثقة الكبيرة بعقارات دبي، التي تشهد طلباً قوياً ومستمراً، متوقعاً بيع وحدات أي مشروع عقاري يتم طرحه في دبي خلال فترة قصيرة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة «الوليد الاستثمارية»، محمد المطوع، قوة الطلب على عقارات دبي، لاسيما الفاخرة منها، مثل عقارات «نخلة جبل علي»، لافتاً إلى عوامل الجذب التي توفرها دبي وتتيحها للمستثمرين، مثل الإقامة الذهبية، إلى جانب الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يوفرها اقتصاد دبي بشكل عام.

مكاسب

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «الأندلس كورت يارد للتطوير العقاري»، صالح طباخ، إن الدخول في مشروعات كبيرة مثل «نخلة جبل علي» يحقق مكاسب كبيرة للمستثمرين في المستقبل، في ظل نمو الطلب القوي المستمر على عقارات دبي الفاخرة.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «إيليو العقارية» زاهي قشوع، أن دبي تشهد زخماً كبيراً ومستمراً في سوق العقارات، مشيراً إلى أن الإمارة سجلت أفضل عام عقاري لها على الإطلاق منذ بداية 2023، بدعم من زيادة الطلب وتدفقات أكبر من المستثمرين العالميين. وأضاف قشوع، أن هذا الزخم يشجع على إطلاق مشروعات جديدة دائماً، لافتاً إلى الإقبال الكثيف على فلل مشروع «نخلة جبل علي».

خطط

وقال خبير التسويق العقاري، علاء مسعود، إن هذا الزخم العقاري في دبي يأتي نتيجة الخطط الموضوعة لتطوير المشروعات، متوقعاً زيادة الطلب بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة.

وأكد المدير الإداري في شركة «هاربور العقارية»، مهند الوادية، أن خطط دبي مستمرة لاستقطاب رؤوس الأموال، بما توفره من مزايا للمستثمرين، متوقعاً استمرار الزخم العقاري مع استمرار عوامل الدعم والخطط الاقتصادية طويلة الأجل.

زخم متزايد

وقال المدير العام في «شركة عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان، إن وجود زخم عقاري متزايد في دبي يدل على أن الإمارة أصبحت ذات طابع مميز بالنسبة للاستثمارات والمشروعات العقارية الحديثة.

وأكد «رمضان» أن دبي تنافس مدناً عالمية في القطاع العقاري، مشيراً إلى أن نخلة جبل علي ستضاف إلى الأيقونات الجديدة في دبي.