تصرفات عقارات دبي تسجل 1.2 مليار درهم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.2 مليار درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 346 مبايعة بقيمة 861.3 مليون درهم، منها 35 مبايعة لأراضٍ بقيمة 153.47 مليون درهم، و311 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 707.83 ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 26.51 مليون درهم في منطقة «نخلة ديرة».وتصدرت «مدينة هند 4» المناطق من حيث عدد المبايعات بعد أن سجلت 13 مبايعة بقيمة 20.46 مليون درهم. وجاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا» كأهم مبايعات الشقق والفلل.

وتصدرت «البرشاء جنوب الثالثة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 23.05 مليون درهم. بدورها، سجلت الرهون قيمة قدرها 262.6 مليون درهم.