اتفاقية تتيح وجهات جديدة عبر شبكتي «طيران الإمارات» و«السريلانكية»

وقّعت شركتا «طيران الإمارات» و«الخطوط السريلانكية» اتفاقية «إنترلاين» متبادلة لتعزيز الاتصال للركاب.

وأفاد بيان بأن هذه الشراكة تتيح للمتعاملين الوصول إلى نقاط جديدة على شبكتي الناقلتين عبر دبي وكولومبو، وذلك باستخدام تذكرة واحدة، والاستمتاع بسياسة نقل الأمتعة السخية، ووصولها إلى الوجهة النهائية.

وتفتح الشراكة بين الناقلتين 15 وجهة إقليمية تديرها الخطوط الجوية السريلانكية عبر كولومبو، ليتمكن ركاب «طيران الإمارات» من الاختيار من بينها.

وتشمل الشبكة المشتركة وجهتين جديدتين في الهند هما: «مادوراي» و«تيروتشيرابالي»، إضافة إلى جزيرة «غان» في جزر المالديف، كما تشمل وجهات الشرق الأقصى وجنوب آسيا: كوشين، تشيناي، بنغالورو، حيدر آباد، ماليه، بانكوك، كوالالمبور، سنغافورة، جاكرتا، جوانزو، سيؤول، طوكيو.

ويستفيد ركاب الخطوط السريلانكية من الوصول إلى شبكة «طيران الإمارات» العالمية، ومواصلة سفرهم عبر دبي إلى 15 مدينة تخدمها «طيران الإمارات».

وتشمل الشبكة المشتركة نقاطاً في الشرق الأوسط وإفريقيا وروسيا والولايات المتحدة إلى كل من: البحرين، عمّان، الدمام، المدينة المنورة، القاهرة، مسقط، نيروبي، موسكو، تل أبيب، ومجموعة من المدن الأميركية، بما فيها: نيويورك (جون كينيدي)، لوس أنجلوس، سان فرانسيسكو، شيكاغو، بوسطن، هيوستن.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «يسرنا تفعيل الشراكة مع الخطوط السريلانكية وتزويد عملائنا بمزيد من الخيارات والوصول إلى وجهات إضافية تناسب خطط سفرهم».

وأضاف: «تتيح هذه الشراكة لعملائنا السفر بسلاسة إلى وجهات فريدة في الهند وجزر المالديف عبر كولومبو، ونتطلع إلى مواصلة تطوير تعاوننا في المستقبل القريب، وتعزيز المزايا التي يمكن للمتعاملين الاستمتاع بها عند السفر مع (طيران الإمارات) و(السريلانكية) بتذكرة واحدة».

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للخطوط السريلانكية ريتشارد نوتال، عن سعادته بالتعاون المتجدد مع «طيران الإمارات». وقال: «تلتزم (السريلانكية) بتوفير الاتصال بسريلانكا من جميع أنحاء العالم، ونعمل مع العديد من الشركاء للوصول إلى المدن التي لا نسافر إليها».

وأضاف: «(طيران الإمارات) ناقلة عالمية بحق، ولها تاريخ طويل في سريلانكا، ويسعدنا العمل معها، وتوفر هذه الشراكة مزيداً من الخيارات للتواصل من سريلانكا وإليها، ما يساعد المسافرين من سريلانكا وإليها، ويدعم نمو السياحة في لؤلؤة المحيط».

يذكر أن «طيران الإمارات» أطلقت خدمتها إلى سريلانكا عام 1986، ونقلت منذ ذلك الحين أكثر من 11 مليون مسافر من كولومبو وإليها. وتشغّل الناقلة حالياً رحلتين يومياً من دون توقف إلى كولومبو بطائرات «بوينغ 777-300ER»، إضافة إلى خدمة يومية ثالثة عبر ماليه، كما تعد «طيران الإمارات» الناقلة الدولية الوحيدة الذي توفر خدمة الدرجة الأولى على خط كولومبو.