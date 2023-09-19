«فلاي دبي» تنقل 4 ملايين مسافر صيف العام الجاري بنمو 30%

كشف الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، أن «الشركة نقلت أكثر من أربعة ملايين مسافر خلال صيف العام الجاري في الفترة بين يونيو وسبتمبر 2023، بنسبة نمو بلغت 30% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي».

وأضاف الغيث، خلال لقاء إعلامي في دبي أمس، أن «الناقلة شغلت أكثر من 32 ألفاً و400 رحلة خلال الصيف، بزيادة قدرها 22% عن العام الماضي»، مشيراً إلى أن «إشغال المقاعد خلال فترة الصيف بلغ 75%».

وجهات الناقلة

وقال الغيث إن «الشركة تشغل رحلاتها إلى 85 وجهة دولية من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي، و33 وجهة من المبنى رقم 3، في وقت تخدم فيه حالياً أكثر من 120 وجهة في 52 دولة».

وتابع: «أطلقت (فلاي دبي) 20 وجهة جديدة العام الجاري، منها: كرابي، باتايا، ميلانو، سانت بطرسبرغ، أولبيا، نيوم، إضافة إلى الوجهات الموسمية».

السياحة والتجارة

وأكد غيث الغيث، أن «الناقلة تواصل دورها المحوري في تسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة من خلال توفير المنتج المناسب في الوقت المناسب، وخدمة الأسواق الجديدة التي كانت تعاني نقص الرحلات الجوية المباشرة».

وقال: «من خلال ذلك مكنا أكثر من أربعة ملايين راكب من السفر هذا الصيف عبر مركز الطيران في دبي».

وأضاف: «نحن سعداء باستمرار نمو الطلب على السفر، خصوصاً عبر وجهاتنا الموسمية، إذ نمت أعداد مسافرينا عبر هذه الوجهات، ووصلت إلى 70% إلى طرابزون، وأكثر من 40% إلى بودروم الصيف الجاري»، مشيراً إلى أن «هذه الأرقام كان يمكن أن تكون أكبر لو تواصلت عملية تسليم الطائرات وفق موعدها المحدد، وهو الأمر الذي كان سيعطينا مرونة أكبر في إضافة المزيد من السعة على العديد من الوجهات الشهيرة».

وتابع: «نقلنا في الربع الأول من عام 2023 أكثر من 3.375 ملايين مسافر، بزيادة قدرها 50% في عدد الركاب على أساس سنوي».

وكشف الغيث أن «عدد العاملين في (فلاي دبي) وصل إلى 5300 موظف، بنمو 14% عن العام الماضي، مع انضمام أكثر من 800 موظف خلال العام الجاري».

أسطول الناقلة

وأوضح الغيث أن «(فلاي دبي) تشغل أسطولاً يضم 78 طائرة من طراز (بوينغ 737)، منها 29 طائرة من الجيل الجديد، و46 طائرة (ماكس 8)، وثلاث طائرات (ماكس 9)»، مشيراً إلى أن الناقلة تسلمت سبع طائرات جديدة منذ بداية العام الجاري.

وتوقع الغيث أن تتأخر تسليمات بقية الطائرات خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن «الناقلة اضطرت إلى خيار التأجير لأربع طائرات من شركة (سمارت وينغز) خلال الفترة من 17 أكتوبر 2023 حتى 16 أبريل 2024، وتشغيلها إلى وجهات مثل: دكا، مسقط، كولمبو، كراتشي، شيتاغونغ».

وأكد الغيث أن «الاتصالات مستمرة مع شركة (بوينغ) في ما يتعلق بالتسليمات المقبلة»، لافتاً إلى أن «التأخير في جدول تسليم الطائرات أثر في استراتيجية النمو والتوسع لـ(فلاي دبي)، وفي قدرتها على إضافة مزيد من الرحلات إلى عدد من الوجهات».

وذكر أن «متوسط عمر الأسطول يصل إلى 4.6 سنوات، في وقت تشكل فيه طائرات (ماكس) 60% من أسطول الشركة».

وقال إن «الناقلة ستبدأ خلال أكتوبر المقبل رحلاتها إلى مدينة القاهرة (مطار سفنكس)، وإلى كل من بوزنان في بولندا وفولغوغراد في روسيا خلال نوفمبر، إضافة إلى مومباسا في يناير 2024».

وعن أداء خط القاهرة الجديد، توقع الغيث أن يكون أداء الناقلة على هذا الخط متميزاً بسبب ارتفاع الطلب.

الأداء المالي

وحول الأداء المالي للناقلة، توقع الغيث أن تكون النتائج المالية خلال العام الجاري أفضل من مستويات العام الماضي، على الرغم من تحديات ارتفاع أسعار النفط.

وأشار الغيث إلى تحديات ارتفاع أسعار النفط التي ستكون عاملاً مؤثراً على أداء الناقلات الجوية في جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أن الشركة ستتعامل مع ارتفاع الأسعار بطريقة عادلة لجميع الأطراف.

وفي ما يتعلق بالتمويل، قال الغيث إن «(فلاي دبي) لا تواجه أي صعوبة في إيجاد التمويل المناسب لطائراتها في ظل الموثوقية التي تتمتع بها في السوق، نتيجة أدائها المتميز على مدى السنوات الماضية، وتوافر الكثير من خيارات التمويل، ما يمكنها من الحصول على أسعار تمويل تنافسية».

الشراكة مع «طيران الإمارات»

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، إن «هناك نحو تسعة ملايين مسافر استفادوا من الشراكة بين (طيران الإمارات) و(فلاي دبي) إلى أكثر من 110 وجهات، إضافة إلى (الشراكة بالرمز) مع الخطوط الكندية التي مكنت المتعاملين من الوصول إلى سبع وجهات جديدة، والشراكة مع شركة (يونايتد) التي وصلت إلى 10 وجهات»، مؤكداً أن «الشراكات مع الناقلات الأخرى تسهم في توفير خيارات أكبر للمسافرين».