«دبي للسلع»: 30% نمواً في الشركات السويسرية المُسجلة خلال عامين

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة نمو عدد الشركات السويسرية المُسجلة بنسبة 30% خلال عامين، وانضمام أكثر من 400 شركة سويسرية إلى منطقته الحرة.

ولفت المركز، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشروعات، إلى اختتام أول نسخة من جولته الترويجية، «وُجد من أجل التجارة»، بنجاح في سويسرا، واستضاف خلال فعالياتها في مدينتي جنيف وزيوريخ، مجموعة من قادة الأعمال والشركات في سويسرا، لتسليط الضوء على بيئة الأعمال الفريدة التي توفرها دبي للشركات التي تطمح إلى توسيع نطاق حضورها عالمياً.

واستعرض المركز البنية التحتية المتطوّرة في دبي، والمصممة وفقاً لأفضل المعايير الدولية، كما أبرز المعروض القوي من الحلول المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الصناعات والتجارة، المدعومة بمجموعة واسعة من الخدمات والمناخ الملائم للأعمال، والتي أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة.

وقال الرئيس التنفيذي الأول المدير والتنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم: «تجاوز حجم التجارة الثنائية بين الإمارات وسويسرا حالياً 21 مليار دولار، وتُعد الإمارات الشريك التجاري الأكثر أهمية لسويسرا في الشرق الأوسط». وأضاف: «تضم منطقتنا الحرّة في مركز دبي للسلع 400 شركة سويسرية، ما يجعلها وجهة الأعمال المُفضلة للشركات السويسرية متعددة الجنسيات، وغيرها من الشركات الصغيرة والمتوسّطة».