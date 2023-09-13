3567 منشأة تنضم إلى «غرفة عجمان» في النصف الأول

أعلنت غرفة تجارة وصناعة عجمان انضمام 3567 منشأة جديدة إلى عضويتها خلال النصف الأول من عام 2023.

وأكدت الغرفة سعيها إلى تحقيق مستهدفاتها لعام 2023، وفق خطتها ورؤيتها الرامية إلى تحقيق الريادة العالمية، لضمان استدامة مجتمع أعمال متنامٍ يواكب المستقبل، وتأكيد دورها المباشر في نمو معدلات جذب الاستثمارات وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وأشارت إلى تسارع وتيرة نمو القطاع الصناعي في عجمان بشكل لافت نتيجة اهتمام القيادة بهذا القطاع الحيوي، وتوافر بنية تحتية ومنظومة خدمية متكاملة، بحيث شهدت العضوية الصناعية في «غرفة عجمان» نمواً بنسبة 6.9%، خلال النصف الأول، مقارنة مع النصف الأول من 2022، لتصل أعداد العضوية الصناعية إلى 773 خلال النصف الأول من 2023، فيما بلغ معدل نمو العضوية الصناعية في الغرفة خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة 8%، بسبب حرص الغرفة على جذب الاستثمارات في الصناعات القائمة على التكنولوجيا، وزيادة معدلات نمو الصناعات التحويلية.