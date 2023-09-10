إطلاق مساعد افتراضي مدعوم بالذكاء الاصطناعي للبحث عن العقارات في الإمارات

أعلنت «بيوت»، البوابة العقارية في الإمارات، عن دمج الذكاء الاصطناعي في تجربة البحث عن العقارات من خلال إطلاق «بيوت جي بي تي» (BayutGPT)، أول مساعد افتراضي متطور يعمل بالذكاء الاصطناعي للبحث عن العقارات في المنطقة.

ومن المقرر أن يقوم «BayutGPT» بتحسين تجربة البحث عن العقارات لقاعدة مستخدميه، وتقدم هذه الأداة الذكية رحلة بحث أكثر تفاعلية للذين يتعاملون مع سوق العقارات الديناميكي في دولة الإمارات.

وتم تصميم «BayutGPT» لمساعدة الباحثين عن العقارات على موقع «بيوت» بطريقة المحادثة، مع تقديم توصيات غنية بالبيانات. وقالت «بيوت»: «موقع (BayutGPT) يساعد في تنظيم رحلة البحث عن العقارات الخاصة والإجابة على أسئلة العميل، ويمكن للمستخدمين طرح الأسئلة لمعرفة المزيد عن متوسط عوائد الإيجار في المجمعات المختلفة، وأكثر المناطق طلباً في دبي، ومدى توفر نوع عقارات معين في مواقع محددة، وحتى طلب توصيات خاصة بالعقارات بناءً على تفضيلات المستخدم». وقال الرئيس التنفيذي لموقع بيوت ورئيس مجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيدر خان: «يمثل BayutGPT خطوة مهمة في تاريخ السوق العقارية، وتكمن في حرص موقع بيوت على تعزيز جودة تجربة البحث للباحثين عن العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة».