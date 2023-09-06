30 ألف شركة جديدة تنضم لغرفة تجارة دبي في 6 أشهر

كشف تحليل حديث لغرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تصدر المستثمرين الهنود قائمة جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ عدد الشركات الهندية 6717 شركة جديدة، مقارنة بـ4845 شركة جديدة في النصف الأول من عام 2022، وبنسبة نمو بلغت 39%.

وأظهر التحليل أن الشركات الهندية الجديدة استحوذت على ما نسبته 22.3% من إجمالي عدد الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال النصف الأول من عام 2023، والتي بلغ عددها 30 ألفاً و146 شركة، حيث ارتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الهندية المسجلة في عضوية «الغرفة» مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، إلى 90 ألفاً و118 شركة، ما يعكس أهمية الدور الذي تلعبه الشركات الهندية في دعم مسيرة نمو اقتصاد دبي المستدام.

الإمارات

وفقاً للتحليل، حلّت دولة الإمارات في المرتبة الثانية في عدد الشركات الجديدة المنضمة لعضوية «الغرفة» في النصف الأول من عام 2023، إذ بلغ عدد الشركات الإماراتية الجديدة 4445 شركة، في حين جاءت باكستان في المرتبة الثالثة بـ3395 شركة جديدة، وبنسبة نمو بلغت 59%، مقارنة بعددها في الفترة ذاتها من العام الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الباكستانية المسجلة بعضوية الغرفة إلى 40 ألفاً و315 شركة.

مصر وسورية

وجاءت مصر في المرتبة الرابعة والأولى عربياً بعد الإمارات، مع بلوغ عدد الشركات المصرية الجديدة المسجلة بعضوية الغرفة 2154 شركة، بنمو 102%، مقارنة بعددها في النصف الأول من عام 2022، ليبلغ العدد الإجمالي للشركات المصرية المسجلة بعضوية «الغرفة» 18 ألفاً و28 شركة.

وبلغ عدد الشركات السورية الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة في النصف الأول من العام الجاري 1184 شركة، بنسبة نمو بلغت 24%، مقارنة بعددها في الفترة ذاتها من 2022، والتي بلغ عددها آنذاك 956 شركة، ليرتفع العدد الإجمالي للشركات السورية المسجلة بعضوية «الغرفة» إلى 10 آلاف و678 شركة.

المملكة المتحدة

وارتفع عدد الشركات البنغالية الجديدة المنضمة لعضوية «الغرفة» من 711 شركة جديدة في النصف الأول من 2022، إلى 1044 شركة جديدة في النصف الأول من 2023، بنسبة نمو بلغت 47%، ما يرفع إجمالي عدد الشركات البنغالية المسجلة بعضوية «الغرفة» إلى 10 آلاف و975 شركة.

وحلّت المملكة المتحدة في المرتبة التالية، حيث بلغ عدد شركات المملكة المتحدة الجديدة التي انضمت لعضوية «الغرفة» 963 شركة جديدة، مقارنة بـ688 شركة جديدة في النصف الأول من 2022، مسجلة نسبة نمو بلغت 40%، ليرتفع بذلك إجمالي عدد شركات المملكة المتحدة المسجلة في عضوية «الغرفة» إلى 10 آلاف و10 شركات.

الصين

وحلّت الصين في قائمة أعلى جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية «الغرفة» مع انضمام 664 شركة جديدة في النصف الأول من 2023، مسجلة نسبة نمو بلغت 69%، مقارنة بعددها في النصف الأول من 2022، ما يرفع عدد الشركات الصينية المسجلة في عضوية «الغرفة» إلى 8265 شركة.

الأردن ولبنان

وسجلت الشركات الأردنية الجديدة نمواً بنسبة 36%، حيث بلغ عدد الشركات الجديدة المنضمة لعضوية «الغرفة» 639 شركة في النصف الأول من 2023، مقارنة بـ469 شركة جديدة انضمت بالنصف الأول من 2022، ما رفع إجمالي عدد الشركات الأردنية المسجلة بعضوية «الغرفة» إلى 8368 شركة.

وجاءت الشركات اللبنانية في القائمة، حيث بلغ عدد الشركات الجديدة المسجلة بعضوية «الغرفة» 588 شركة خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلة نمواً بنسبة 26%، مقارنة بعددها خلال النصف الأول من 2022، والتي بلغ عددها آنذاك 468 شركة، ما رفع إجمالي عدد الشركات اللبنانية المسجلة بعضوية «الغرفة» إلى 6175 شركة.

تنوع وديناميكية

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «تنوع جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية (الغرفة) بالنصف الأول من العام الجاري، يعكس ديناميكية وحيوية بيئة الأعمال في الإمارة، وقدرتها على استقطاب شريحة واسعة ومتنوّعة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة»، مشيراً إلى أن دبي تمثل مجتمعاً جاذباً للشركات على اختلاف أنواعها وجنسياتها وأحجامها.

وأضاف لوتاه أن «عدد الشركات الجديدة المنضمة لعضوية (الغرفة) في النصف الأول من 2023 حقق نمواً بنسبة 43%، معتبراً أن التسهيلات والخدمات والمبادرات المختلفة التي توفرها (الغرفة) لمجتمع الأعمال تمثل عامل جذب مهم للشركات».

وجدد التزام «الغرفة» بتمثيل مجتمع الأعمال ودعمه وحماية مصالحه، بما يخدم أجندة دبي الاقتصادية (D33) والأولويات الاستراتيجية للغرف.

أعلى نسب نمو

ضمّت قائمة جنسيات أصحاب الشركات التي حققت أعلى نسبة نمو في عدد الشركات الجديدة دولاً مثل اليابان التي سجلت نمواً بلغ 253% ارتفاعاً من 17 شركة جديدة في النصف الأول من عام 2022، إلى 60 شركة جديدة بالنصف الأول من العام الجاري، وقيرغيزستان بنسبة نمو بلغت 167% من 21 شركة جديدة في النصف الأول من العام الماضي، إلى 56 شركة جديدة في النصف الأول من 2023، وتنزانيا من 14 شركة إلى 34 شركة، والمجر من 16 شركة إلى 38 شركة جديدة.

مجالات الشركات الجديدة

استحوذ مجال التجارة وخدمات التصليح على نحو 42.4% من إجمالي نشاط الشركات الجديدة التي انضمت لعضوية «الغرفة» في النصف الأول من العام الجاري، تلاه مجال العقارات والإيجارات وخدمات الأعمال الذي استحوذ على 30.8% من إجمالي نشاط الشركات الجديدة، في حين حل قطاع التشييد والبناء بالمرتبة الثالثة بنسبة 7.2%، ثم مجال النقل والتخزين والاتصالات في المرتبة الرابعة، والذي استحوذ على 6.3% من إجمالي نشاط الشركات الجديدة المنضمة لعضوية «الغرفة» في النصف الأول.

• 2154 شركة مصرية جديدة بنمو 102%، مقارنة بعددها في النصف الأول من عام 2022.