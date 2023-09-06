«ميد»: دبي تعود بمشروعات كبرى لتنمية الإمارة خلال العقد المقبل

أفادت «ميدل إيست إيكونوميك دايجست» (ميد)، بأن دبي تعود بمشروعاتها الكبرى في أعقاب معرض «إكسبو 2020 دبي»، وجائحة «كوفيدـ19»، لافتة إلى أنه وعلى مدى العام الماضي، ظهرت خطط لـ10 مشروعات في مختلف القطاعات، والتي من شأنها أن تساعد في تشكيل تنمية الإمارة خلال العقد المقبل.

وأوضحت دار النشر أنه وبعد التوقف خلال الفترة (2015-2020)، فإن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تعني أن العديد من هذه المخططات يتم إعادة النظر فيها الآن من قبل مطوريها، وإعادة إطلاقها، تتصدرها مشروعات: برج «خور دبي»، والخط الأزرق لـ«مترو دبي»، ومحفظة الأنفاق العميقة في البنية التحتية، ومطار آل مكتوم الدولي «دبي وورلد سنترال».

1. برج «خور دبي»

جاء أحدث إعلان عن إعادة إطلاق برج «خور دبي» في نهاية أغسطس، عندما كشف مؤسس «شركة إعمار العقارية»، محمد العبار، عن خطط لإعادة تصميم وإعادة إطلاق البرج.

ومن المتوقع الانتهاء من أعمال التصميم بحلول الربع الأول من عام 2024، فيما من المقرر أن يبدأ البناء في النصف الثاني من عام 2024.

2. الخط الأزرق لـ«مترو دبي»

سيتصل مشروع الميناء في منطقة رأس الخور بشبكة «مترو دبي» عبر «الخط الأزرق» المخطط له، والذي سيكون بمثابة امتداد للخطين «الأحمر» و«الأخضر» الحاليين.

وتستعد هيئة الطرق والمواصلات في دبي لإصدار وثائق المناقصة الخاصة بـ«الخط الأزرق»، في وقت سيمتد فيه «الخط الأخضر» من محطته الحالية: «محطة الخور» بمنطقة الجداف بـ11 محطة جديدة. وسيمتد «الخط الأحمر» من «الراشدية» لينضم إلى امتداد الخط الأخضر في «المدينة العالمية».

3. محفظة الأنفاق العميقة

هناك مخطط رئيس آخر للبنية التحتية في دبي، وهو الأنفاق العميقة التي تتضمن تطوير أنفاق الصرف الصحي ومحطات المعالجة في جميع أنحاء الإمارة.

وسيتم إنشاء مجموعتين من الأنفاق العميقة، تنتهي عند محطتي ضخ نهائيتين في محطات معالجة الصرف الصحي في «ورسان» و«جبل علي». كما سيتم بناء نظام تقليدي لتجميع مياه الصرف ومحطات للصرف الصحي في «حتا». ويتضمن المخطط أيضاً أنظمة توزيع المياه المعاد تدويرها والمتصلة بمحطات الصرف الصحي.

4. «كاندي تاور»

سيشترك مركز دبي التجاري العالمي وشركة «كاندي كابيتال»، ومقرها المملكة المتحدة، في مشروع مشترك لتطوير ثلاثة أبراج في منطقة «ون سنترال» التجارية في دبي.

ستحتوي الأبراج متعددة الاستخدامات على مجموعتين من المساكن، تحملان علامتين تجاريتين، وفندقين ومساحات مكتبية. وتتضمن أعمال البناء ثلاثة أبراج. وسيتم ربط البرجين بجسر معلق يحتوي على أحد الفنادق.

5. مطار آل مكتوم الدولي

تخطط دبي لتوسعة مطار آل مكتوم الدولي المعروف أيضاً باسم «دبي وورلد سنترال» بكلفة 120 مليار درهم (33 مليار دولار). ويتضمن المشروع بناء أكبر مطار في العالم بحلول عام 2050، بقدرة استيعابية تصل إلى 255 مليون مسافر سنوياً. وتهدف المرحلة الأولية التي من المقرر الانتهاء منها في عام 2030، إلى رفع قدرة المطار إلى 130 مليون مسافر سنوياً.

6. «نخلة جبل علي»

كشفت دبي في يونيو الماضي، عن تفاصيل المخطط الرئيس الجديد لـ«نخلة جبل علي»، وهي جزيرة اصطناعية تقع جنوب المنطقة الحرة في «جبل علي». تبلغ مساحة «نخلة جبل علي» ضعف مساحة «نخلة جميرا» وستضم شاطئاً بطول 110 كيلومترات ومساحات خضراء واسعة. كما سيضم المشروع أكثر من 80 فندقاً ومنتجعاً، ومجموعة متنوعة من مرافق الترفيه والتسلية.

7. «الواحة من إعمار»

أطلقت «شركة إعمار العقارية» في يونيو الماضي، مشروع «الواحة من إعمار» الذي تبلغ كلفته 20 مليار دولار، بمساحة إجمالية تزيد على 9.4 ملايين متر مربع، وذلك بالقرب من مجمع دبي للاستثمار. ويتضمن المشروع بناء أكثر من 7000 وحدة سكنية، وقنوات مائية وبحيرات وحدائق عامة. وسيشمل المشروع، أيضاً تطوير منطقة بيع بالتجزئة بمساحة 150 ألف متر مربع.

8. مشروع «الجزيرة»

يعتبر مشروع «الجزيرة» من بين المشروعات التي تم استئنافها في السنوات الأخيرة، بتنفيذ من «مجموعة وصل لإدارة الأصول». ويقع المشروع قبالة ساحل «أم سقيم»، بالقرب من «شاطئ جميرا» العام، ومن المتوقع أن يضم 1400 غرفة وشقة فندقية، إضافة إلى محلات بيع بالتجزئة والأطعمة والمشروبات والترفيه. وستشتمل الجزيرة التي تبلغ مساحتها 10.5 هكتارات على عقارات تضم العلامات التجارية الفندقية: «إم جي إم» و«بلاغيو»، و«أريا».

9. «برج الحبتور»

يقع مشروع «برج الحبتور» الذي تبلغ كلفته مليار دولار في «مدينة الحبتور»، بجوار قناة دبي المائية، على قطعة أرض مساحتها 7500 متر مربع، فيما تبلغ مساحة البناء 350 ألف متر مربع.

10. «لؤلؤة دبي»

من المتوقع أن يبدأ التطوير مرة أخرى في موقع «لؤلؤة دبي»، الواقع شمال «مدينة دبي للإعلام» بالقرب من «نخلة جميرا». وقد أقامت «شركة دبي القابضة» مسابقة تصميم، وهي الآن في المراحل النهائية لاختيار المهندس المعماري الفائز.