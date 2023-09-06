«طيران الإمارات» تسيّر رحلة يومية ثالثة إلى هونغ كونغ

أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم، عن عزمها تسيير رحلة يومية ثالثة إلى هونغ كونغ، اعتباراً من مطلع نوفمبر المقبل وأفادت الشركة في بيان بأن الرحلة الجديدة ستسهم بتلبية الطلب المتنامي وتوفر للعملاء مزيداً من المرونة والخيارات والاتصال على هذا الخط الحيوي.

ومع إضافة الخدمة الثالثة المنتظمة، ستشغل «طيران الإمارات» رحلتين مباشرتين من دون توقف يوميا إلى هونغ كونغ، إضافة إلى خدمة يومية ثالثة عبر بانكوك.

وستعمل الرحلة الجديدة من دون توقف بين دبي وهونغ كونغ بطائرة «بوينغ 777-300ER»، بتقسيم الدرجات الثلاث.

واعتباراً من الأول من نوفمبر 2023، ستقلع الرحلة «ئي كيه 382» من مطار دبي الدولي في الساعة 3:15 صباحاً، وتصل إلى هونغ كونغ في الساعة 2:30 بعد الظهر، فيما تغادر رحلة العودة «ئي كيه 383» هونغ كونغ في الساعة السادسة مساءً، لتصل إلى دبي في الساعة 11:05 ليلاً.

ومن شأن الرحلة اليومية الجديدة أن تعزز خدمات «طيران الإمارات» الحالية التي تتم برحلتين يومياً بطائرات «إيرباص A380»، إحداهما «ئي كيه 380/ 381» من دون توقف، والثانية «ئي كيه 384/ 385» التي تعمل مع توقف قصير في بانكوك.

وسيسهّل تعزيز خدمة هونغ كونغ الاتصال للمسافرين إلى مختلف الوجهات على شبكة «طيران الإمارات»، بما في ذلك المملكة المتحدة ودولة الإمارات وتركيا ومجموعة من الوجهات الأوروبية.

وتشمل الأسواق الرئيسة التي ينطلق منها المسافرون إلى هونغ كونغ كلاً من الإمارات والمملكة المتحدة والبرازيل وجنوب أفريقيا ووجهات أوروبية عديدة، بما فيها ألمانيا وإيطاليا والبرتغال.

