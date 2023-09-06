«دبي التجاري العالمي» يستضيف 100 فعالية في 3 أشهر

أعلن مركز دبي التجاري العالمي، أمس، أجندة فعاليات الربع الأخير من العام الجاري التي تضم أكثر من 100 فعالية تجارية واستهلاكية تغطي قطاعات حيوية مهمة، تشمل التكنولوجيا والاستدامة، والأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية، والاقتصاد الأخضر.

وأكد المركز أنه يواصل دوره الاستثنائي في ربط مجتمعات الأعمال العالمية بعضها ببعض، من خلال تنظيم واستضافة مجموعة مهمة من الفعاليات المرموقة ضمن قطاع «الاجتماعات والحوافز والمعارض والمؤتمرات»، وذلك في إطار استعداده لانطلاق موسم فعاليات نهاية العام الذي يتوقع أن يكون من أكثر المواسم زخماً وحضوراً، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً لسياحة الأعمال.

وقال نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، ماهر عبدالكريم جلفار، إن «المركز يؤدي دوراً محورياً في تعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية ووجهة رائدة لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض».

وأضاف: «عاماً بعد عام، نشهد نمواً ملحوظاً للفعاليات والمعارض الرئيسة مثل معرض (جيتكس غلوبال)، ومعرض (عرب لاب+)، ومعرض (الخمسة الكبار)، والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية وغيرها».

وتابع جلفار: «لاشك في أن موسم فعاليات نهاية العام سيوفر فرصاً فريدة لجميع الشركات العارضة، والمشاركين ومجتمعات الأعمال لتعزيز التواصل والتعاون المثمر، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية، وتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة، والإسهام بشكل فعال في النمو المستمر لدبي كوجهة عالمية رائدة لسياحية الأعمال، تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)».

ووفقاً للمركز، فإن سبتمبر الجاري يشهد انطلاق معارض عدة، منها معرض إعادة تدوير البلاستيك، ومعرض مستلزمات النوم، ومؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي الثامن للأمراض الجلدية وطب التجميل، ومعرض «عرب لاب» للمختبرات والتحليلات من 19 إلى 21 سبتمبر الذي من المقرر أن يستضيف أكثر من 10 آلاف مشارك، و850 شركة عارضة على مدار ثلاثة أيام.

كما ينعقد معرض الإمارات للوظائف (رؤية) الذي يعد من أكبر الفعاليات الرئيسة لتمكين الشباب الإماراتي، وينظمه مركز دبي التجاري العالمي من 19 إلى 21 سبتمبر.

وسيشهد أكتوبر تنظيم فعاليات من أبرزها «أوتوميكانيكا دبي»، أكبر معرض تجاري عالمي لخدمات ما بعد البيع للسيارات في الشرق الأوسط، حيث يستضيف شركات عارضة من 55 دولة، ستعرض أكثر من 2000 منتج.

كما سيقام معرض التكنولوجيا الأضخم «جيتكس غلوبال» بنسخته 43 خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر.

ويعود «بيوتي وورلد ميدل إيست»، أكبر معرض تجاري دولي في قطاع التجميل في المنطقة، إلى دبي في نسخته 27 من 30 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر.

وفي نوفمبر سيجتمع خبراء الرعاية الصحية من أنحاء العالم لحضور المؤتمر والمعرض الدولي 10 لطب العائلة، والملتقى السنوي لطب الأشعة.

كما سيتم تنظيم معرض «إكسبو أصحاب الهمم» من التاسع إلى 11 نوفمبر.

بدوره يعود معرض «غلفود للتصنيع» أضخم فعالية تجارية متخصصة في ابتكارات المكونات الغذائية وحلول الآلات لقطاع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، من السابع إلى التاسع من نوفمبر.

ويشكل معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، أكبر معرض للاستدامة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة في المنطقة، وسيقام من 15 إلى 17 نوفمبر.

واحتفاء بـ43 عاماً من التميز، سينعقد معرض «الخمسة الكبار» من الرابع إلى السابع من ديسمبر، حيث يعد هذا الحدث الذي يغطي منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، بمثابة حجر الأساس في قطاع البناء والإنشاءات منذ أربعة عقود، ومن المتوقع أن يحضره نحو 68 ألف مشارك من أكثر من 150 دولة، ونحو 2200 شركة عارضة.

• أجندة الفعاليات تشمل معارض عدة أبرزها «جيتكس غلوبال» و«ويتكس» و«غلفود للتصنيع».