حملة «إمباور» تنجح في ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الفواتير

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عن نجاحها في تحقيق أهداف حملتها الصيفية السنوية لترشيد استهلاك طاقة التبريد وخفض قيمة الفواتير التي انطلقت في بداية فصل الصيف تحت شعار «اضبط ووفر على 24 درجة مئوية».

وأفادت «إمباور» بأنها شاركت مع متعامليها منشورات متعددة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، تتضمن نصائح وإرشادات تثقيفية مختلفة كفيلة بتحقيق الأهداف المنشودة، أبرزها ضبط المكيف على 24 درجة مئوية، والتحقق من جهاز منظم حرارة التكييف، والحفاظ على نظافة فلتر المكيفات، وإغلاق الستائر والتشققات في النوافذ والأبواب، وتظليل الأبواب والنوافذ الزجاجية، وصيانة المنزل سنوياً.

وأوضحت المؤسسة أنه خلال الفترة الصيفية بين يونيو وأغسطس الماضيين تلقت أكثر من 10 آلاف مكالمة، إضافة إلى 11 ألفاً و500 رسالة إلكترونية من المتعاملين، بغرض الاستفسار عن الحملة الصيفية وكيفية التوفير في الاستهلاك.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تتواصل مع كل شرائح المتعاملين في المنشآت السكنية والتجارية التي تغطيها خدمات «إمباور»، والذي يزيد عددهم على 110 آلاف متعامل، لحثهم وتشجيعهم على ترشيد الاستهلاك في إطار الحملة التي يتم إطلاقها للعام الـ10 على التوالي، والتي تركز على توعيتهم بضرورة ضبط درجة حرارة مكيف الهواء عند 24 درجة مئوية، التي تعد درجة حرارة مثالية للتبريد الفاعل والمطلوب، والتي ستحقق كلفة أقل لفواتيرهم الاستهلاكية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار، إن «ترشيد استهلاك طاقة تبريد المناطق في فترة الصيف خصوصاً، يسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة»، لافتاً إلى أن «إمباور» تراهن على وعي المتعاملين بالمساهمة في خفض استهلاك الطاقة، وتنبي حلول الاستدامة وصولاً إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيقاً لمبادرة «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

• حملة «إمباور» انطلقت في بداية فصل الصيف تحت شعار «اضبط ووفر على 24 درجة مئوية».