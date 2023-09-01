حسابات جديدة للمستثمرين في سوق دبي المالي ترتفع 20.3% خلال أغسطس

ارتفعت أعداد الحسابات الجديدة التي سجلتها شركات الوساطة في سوق دبي المالي خلال شهر أغسطس 2023، على أساس شهري، بنسبة 20.3% إلى 4295 حساباً، مقارنة مع 3570 حساب في يوليو من العام 2023.

واستحوذت 6 شركات وساطة على 83.4% تقريبُا من إجمالي عدد حسابات التداول الجديدة في سوق دبي المالي في شهر أغسطس 2023، بما يعادل 3582 حساباً، وهي «بي اتش ام كابيتال» نحو 1341 حساباً من 859 حساباً فقط في نهاية يوليو الماضي.

تلاها شركة «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بـ 856 حساباً من 727 حساباً، ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» ب 531 حساباً من 473 حساباً.

تلاها شركة «الرمز كابيتال» بـ 457 حساباً من 541 حساباً، ثم «الدولية للأوراق المالية» ب 250 حساباً.

يشار إلى أنه على أساس سنوي أي خلال فترة الثامنية أشهر الأولى من العام الجاري، سجلت تلك الحسابات الجديدة ارتفاعا بنسبة 49.03% تقريبًا لتصل إلى 34.82 ألف حساب جديد مقارنة مع 23.35ألف حساب جديد في نفس الفترة من العام 2022.

وجاء ذلك وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية وهو ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وبدعم من توجه المستثمرين نحو الاكتتابات التي شهدتها دبي خلال العام الماضي أيضا، كانت شركات الوساطة في سوق دبي المالي أضافت 50.718 ألف حساباً جديداً للمستثمرين خلال العام 2022.

يذكر أن حسابات التداول الجديدة بين شركات الوساطة تقييس زيادة الإقبال على المشاركة في الاكتتابات الجديدة، إلى جانب مدة استفادة المستثمرين من المزايا التي توفرها هذه الشركات.