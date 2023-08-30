«دبي القابضة لإدارة الأصول» تنفذ مشروعات تطويرية في مجمعاتها السكنية

أعلنت شركة «دبي القابضة لإدارة الأصول» عن بدء تنفيذ مشروعات تطويرية تهدف إلى الارتقاء بمحفظة مجمّعاتها السكنية التي تضم 15 مجمّعاً خلال العام الجاري.

وتشمل التحسينات التي تعتزم «دبي القابضة لإدارة الأصول» تنفيذها خلال الأشهر المقبلة: إنشاء محطات لشحن المركبات الكهربائية، وملاعب لمختلف الرياضات، بما يسهم في تعزيز قدرة المجمّعات السكنية على دعم أهداف «خطة دبي الحضرية 2040»، لضمان استدامة التنمية الحضرية، والارتقاء بجودة حياة المقيمين في دبي، ومعايير العيش فيها.

وقال المدير العام للمجمّعات السكنية لدى «دبي القابضة لإدارة الأصول»، أحمد السويدي: «بينما تهدف أجندة دبي الاقتصادية D33 إلى ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية مفضلة، فإنه يتعيّن علينا أن نلتزم بتحقيق أهداف خطة دبي الحضرية 2040 لضمان التنمية الحضرية الشاملة والمستدامة للمقيمين فيها اليوم كما في المستقبل. ولضمان استعدادنا للمستقبل في ظل تلبية الاحتياجات المتغيرة لما يزيد على 100 ألف مقيم ضمن مجمّعاتنا السكنية، فإننا نحرص على إطلاق مبادرات تهدف إلى إجراء تحسينات واسعة النطاق من شأنها أن تعزز شعور المقيمين بالسعادة والراحة، وتجعل من هذه المجمعات نموذجاً يُحتذى به».

وأعلنت «دبي القابضة لإدارة الأصول» عن بدئها بإنشاء محطات لشحن المركبات الكهربائية، بدءاً من مجمّع «غروب» السكني في مردف في وقت يبادر مجمّع «بوابة الخيل» السكني العائلي في منطقة القوز إلى افتتاح ملعب تنس جديد، كما انطلقت أعمال التحديث في الملاعب الرياضية والأماكن المخصصة لألعاب الأطفال في مجمّعات مثل «شروق» و«غروب» و«رمرام»، و«ليان»، و«بوابة الخيل». وتشمل هذه التحسينات ملاعب متنوعة وأخرى مخصصة للتنس وكرة القدم، فضلاً عن مسار مخصص للركض بطول 90 متراً في «ليان».

وأكدت أنها تسعى إلى زيادة المساحات الخضراء والحدائق المنسقة والساحات المشتركة ضمن مجمعات «شروق» و«غروب» و«نُزُل» و«ليان» و«بوابة الخيل»، ومجمع «دبي وورف» على الواجهة البحرية.

وكشفت الشركة أن المجموعة الجديدة من التحسينات ستشمل تحديث أجهزة مكافحة الحرائق، وتركيب كاميرات المراقبة في مواقع استراتيجية، وتوفير شبكات التغطية الأمنية، وتحسين أنظمة إنارة الشوارع لتعزيز الرؤية والأمن.

كما ستخضع مواقف السيارات والأماكن المشتركة مثل الردهات وغرف المرافق للتجديد، في حين سيجري العمل على تحسين الطرق الحالية لتسهيل تنقُّل المقيمين وضمان أعلى معايير الراحة.