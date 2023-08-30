«دي بي ورلد» تمتلك 58% من ميناء «إيفياب» التركي

اتفقت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد الإمارات العربية المتحدة»، ومجموعة إيفياب التركية على تأسيس شراكة استراتيجية في أسهم الملكية بين «ميناء دي بي ورلد ياريمجا» وميناء «إيفياب».

وتهدف الشراكة إلى تعزيز البنية التحتية التجارية وتنميتها من خلال التركيز على تحسين مرافق موانئ الحاويات وتعزيز الكفاءة في السوق الرئيسة لبوابة بحر مرمرة.

ومن خلال الجمع بين الخبرات العالمية التي تتمتع بها مجموعة موانئ دبي العالمية والمكانة المحلية لمجموعة «إيفياب» كمؤسسة تجارية، تسعى الشراكة إلى تعزيز حلول سلاسل التوريد في تركيا.

كما يسعى هذا التعاون إلى تحسين الإنتاجية وتقليل أوقات التسليم وضمان الترتيبات الأمنية وتوسيع عروض الخدمات، ما يعود بالفائدة على حركة التجارة التركية.

وبعد إتمام الصفقة، ستمتلك مجموعة موانئ دبي العالمية 58% من ميناء «إيفياب»، فيما ستمتلك مجموعة «إيفياب» 42% من «ميناء دي بي ورلد ياريمجا».

وستحمل الشركة الجديدة اسم «دي بي ورلد إيفياب».

يشار إلى أن الصفقة تخضع للموافقات التنظيمية اللازمة.