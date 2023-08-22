«سكون» تفتتح فرعاً في مركز دبي المالي العالمي

حصلت «سكون للتأمين» على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية، لتأسيس شركة جديدة تابعة لها باسم «عُمان للتأمين لحلول مدخرات الموظفين في مكان العمل»، في مركز دبي المالي العالمي، بهدف إدارة خطط مدخرات الموظفين.

وسيقدم المركز، الدعم اللازم للشركة الفرعية «عُمان للتأمين لحلول مدخرات الموظفين في مكان العمل»، لتقديم خدماتها للشركات في الإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، لإدارة خطط مدخرات مكافآت نهاية الخدمة على نحو فعّال ومنظم. وأبرمت الشركة اتفاقية شراكة مع «Intertrust group»، التابعة لشركة «سي إس سي» لتتولى إدارة هذه الخطة والإشراف على تطبيقها، إلى جانب شركة «جينيرالي غلوبال بينشن» التي ستوفر بديلاً رأسمالياً مضموناً لعملائها.