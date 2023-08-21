«ماج سيتي».. مشروع بموقع استراتيجي ومساحات معيشة خضراء

يقع مشروع «ماج سيتي» في منطقة «الميدان 7» بـ«مدينة محمد بن راشد آل مكتوم»، وهو موقع استراتيجي لقربه من مطار دبي الدولي، و«وسط مدينة دبي»، ومركز دبي العالمي، ومنطقة خور دبي.

يتألف المشروع من 904 وحدات سكنية من فئة «استوديو»، وشقق أخرى من غرفة وغرفتي نوم وصالة، إضافة إلى 694 وحدة «تاون هاوس» تراوح بين غرفتين وأربع غرف، وصالة.

وصممت وحدات المشروع لتوفير مساحات معيشة بجودة وتقنية عالية، وبمساحات خضراء وملاعب ومراكز صحية ورياضية داخلية وخارجية على مساحة 25 ألف قدم مربعة، ومسابح للأطفال والكبار، ومركز متخصص للأطفال، ومحال تجزئة.

وشهد المشروع مستوى عالياً من الطلب، إذ بلغ إجمالي المبيعات أكثر من 1.76 مليار درهم.

وصممت غالبية وحدات «تاون هاوس» بألوان مختلفة، بما في ذلك الأبيض والرمادي الفاتح والبيج، وتحيط بها حدائق ومسطحات وساحات خلفية واسعة و«تراسات» مفتوحة.

يمتاز المشروع بسهولة الوصول إلى المعالم الرئيسة في المدينة، وإلى الطرق الرئيسة في جميع أنحاء دبي، بما في ذلك طرق «دبي ـ العين السريع»، و«الخيل»، و«الميدان»، و«الشيخ زايد».