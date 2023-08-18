«طيران الإمارات» توسع «شراكة الرمز» مع «إير كندا» لتشمل مونتريال

أعلنت «طيران الإمارات»، أمس، عن توسيع شراكة الرمز المبرمة مع «إير كندا»، كما أعلنت عن توسيع اتفاقية «الإنترلاين» مع الخطوط الجوية الفلبينية «PAL».

وتفصيلاً، أعلنت «طيران الإمارات»، عن توسيع شراكة الرمز المبرمة مع «إير كندا»، لتشمل رحلات إلى مونتريال ومنها. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب إطلاق «طيران الإمارات» خدمة يومية بين دبي وأكبر مدينة في مقاطعة كيبيك الكندية في يوليو الماضي.

وأفادت «الناقلة» في بيان، أمس، أنه أصبح الآن بإمكان متعامليها، التخطيط للسفر بين 11 من أكثر النقاط المحلية شعبية خارج مونتريال والوجهات على شبكة «طيران الإمارات» الواسعة، والاستفادة من خدمات كلتا الناقلتين بتذكرة واحدة.

وتمتد الشبكة الموسعة للنقاط الكندية المدرجة في شراكة الرمز بين «طيران الإمارات» و«إير كندا» إلى 11 وجهة عبر مونتريال، إضافة إلى 69 نقطة أخرى يمكن الوصول إليها من مونتريال بموجب اتفاقية «الإنترلاين» بين الناقلتين.

وتتيح شراكة الرمز للعملاء الاستمتاع بالمرونة والاختيار من خلال سلاسة مواصلة الرحلات عبر أكبر مدينتين في كندا إلى نقاط مثل (هاليفاكس وإدمنتون وأوتاوا وكالغاري) للمسافرين بغرض السياحة والعمل أو لزيارة العائلة والأصدقاء. ومن تورونتو، يمكن لعملاء طيران الإمارات مواصلة السفر إلى 19 نقطة والتمتع بمزايا الرمز المشترك، إضافة إلى 100 نقطة أخرى بموجب اتفاقية «الإنترلاين».

في المقابل، يمكن للعملاء من المدن الكندية مواصلة رحلاتهم بسهولة مع «طيران الإمارات» من مونتريال أو تورنتو، للسفر إلى مختلف الوجهات في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، عبر دبي.

وتسيّر «طيران الإمارات»، رحلات يومية بين دبي وتورنتو بطائراتها العملاقة «A380». كما تشغّل سبع رحلات أسبوعياً بين دبي ومونتريال بطائرات «البوينغ 777».

إلى ذلك، وسعت «طيران الإمارات» والخطوط الجوية الفلبينية «PAL»، اتفاقية «الإنترلاين» بينهما، ما يتيح لركاب «طيران الإمارات»، الوصول إلى النقاط المحلية على شبكة الناقلة الفلبينية عبر (سيبو وكلارك)، إضافة إلى ترتيبات «الإنترلاين» القائمة عبر مانيلا.

وستغطي الشراكة الموسعة، البوابات الثلاث التي تخدمها «طيران الإمارات» في الفلبين (مانيلا وسيبو وكلارك)، ما يتيح اتصالاً سلساً للركاب للوصول إلى مزيد من الوجهات في البلاد باستخدام تذكرة واحدة وسياسة أمتعة مريحة.

ويستمتع مسافرو «طيران الإمارات» بإجراءات حجز مريحة إلى وجهات في شبكة الخطوط الجوية الفلبينية، بما في ذلك (باكولود وبوتوان وكاجايان دي أورو ودافاو وإيلويلو وكاتيكلان وبويرتو برنسيسا عبر سيبو)، إضافة إلى (سيبو وكاتيكلان وبوسوانجا عبر كلارك).

وتتيح اتفاقية «الإنترلاين» الموسعة لركاب الخطوط الجوية الفلبينية الاستفادة من حجز الرحلات مع «طيران الإمارات» إلى كل من (عمان وبرمنغهام وكيب تاون والدمام ودبلن ولشبونة ومانشستر ومسقط والرياض عبر دبي). وتشغّل الناقلة الوطنية الفلبينية رحلات يومية بين مانيلا ودبي، ما يتيح اتصالاً مريحاً وسلساً إلى مدن في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط. ويسمح هذا الترتيب للمسافرين بالحصول على بطاقات صعودهم والتحقق من أمتعتهم وصولاً إلى الوجهة النهائية.

ويأتي هذا التوسع بعد أشهر من إعلان «طيران الإمارات» والخطوط الجوية الفلبينية لأول مرة عن اتفاقهما المشترك، ما يؤكد مجدداً التزام الناقلتين بخدمة الطلب المتنامي من خلال تزويد المسافرين بمزيد من الخيارات والمرونة، إضافة إلى إثراء تجارب العملاء. يذكر أن «طيران الإمارات» تخدم الفلبين منذ عام 1990، وتشغل حالياً 25 رحلة أسبوعياً إلى مانيلا وسيبو وكلارك، كما أنها الناقلة الوحيدة التي تقدم منتج الدرجة الأولى على الرحلات الجوية إلى مانيلا. وتتيح «طيران الإمارات» لعملائها مزيداً من الخيارات واتصالاً واسعاً إلى وجهات خارج شبكة خطوطها الخاصة، وذلك من خلال اتفاقيات مشاركة بالرمز مع 29 ناقلة عالمية واتفاقيات «إنترلاين» مع 110 ناقلات أخرى.

• اتفاقية «الإنترلاين» تتيح لركاب «طيران الإمارات»، الوصول إلى النقاط المحلية على شبكة الناقلة الفلبينية عبر (سيبو وكلارك).