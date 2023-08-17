"موانئ دبي العالمية": 9.5 مليارات درهم الأرباح المعدلة خلال النصف الأول

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد المحدودة) اليوم عن نتائج مالية مرنة للأشهر الستة الأولى حتى 30 يونيو 2023. وشهدت العائدات نمواً بنسبة 13.9% على أساس معلن لتبلغ 9,037 مليون دولار أمريكي، وشهدت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك5 نمواً قدره 7.0% لتصل إلى 2,611 مليون دولار أمريكي (نحو 9.5 مليارات درهم)، مع تحقيق هامش أرباح معدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك6 بلغ 28.9%.

وبلغ صافي أرباح المجموعة خلال النصف الأول من العام الجاري 885 مليون دولار أميركي (نحو 3.25 مليارات درهم).

وعلَّق رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" سلطان أحمد بن سليّم، قائلاً: "يسعدنا أن نشارككم نتائج قوية ومرنة للنصف الأول من عام 2023، والتي تشهد زيادة في الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 7.0% لتتجاوز 2.6 مليار دولار أمريكي. وعلى الرغم من مواجهة تحديات سوق الحاويات الضعيفة وأسعار الشحن المنخفضة والظروف الاقتصادية الصعبة، إلا أن تركيزنا على البضائع ذات الهامش المرتفع‏ وحلول سلسلة التوريد المتكاملة المخصصة‏ وسياسات تحسين التكلفة كان السبب الرئيسي في تحقيق هذه النتائج. ولم تكن هذه الإستراتيجية فعّالة خلال هذه الأوقات الصعبة فحسب، بل إنها وضعت حجر الأساس لنمو إيراداتنا بشكل مستدام على المدى الطويل.

وقال: أظهر قطاع الخدمات اللوجستية لدينا قوته ونشاطه في هذا الوضع الاقتصادي المفعم بالتحديات، حيث جذب مزيداً من أصحاب البضائع إلى منصتنا. وتؤكد التعليقات والتقييمات الإيجابية على منتجنا الشامل مدى قيمة ونجاح حلولنا المخصصة وقدرتنا على تمكين المتعاملين من إجراء العمليات التجارية بصورة أكثر فاعلية. وقد مكنتنا الاستثمارات الإستراتيجية في القطاعات عالية النمو من تقديم حلول ذات قيمة مضافة، وسنظل ملتزمين بإجراء تحسينات مستمرة على منصتنا للخدمات اللوجستية. ويشمل هذا معالجة أوجه القصور في سلسلة التوريد وتحسين الاتصال في الممرات التجارية الرئيسية لخدمة أصحاب البضائع بشكل أفضل.

وأشار إلى مواصلة إحراز تقدم كبير نحو هدفنا المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050. وأضاف: وأدت استثماراتنا الأخيرة في الطاقة المتجددة عبر برنامج شهادات الطاقة المتجددة الدولية (I-REC) إلى خفض الانبعاثات الكربونية الخاصة بـ "دي بي ورلد - الإمارات" بنسبة كبيرة تصل إلى 47%. ونحن واثقون من قدرتنا على تحقيق هدفنا المتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 700 ألف طن وهو ما يمثل حوالي 22% من إجمالي انبعاثاتنا خلال السنوات الخمس المقبلة.