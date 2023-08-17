تصرفات عقارات دبي تسجل ملياري درهم

تجاوزت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، ملياري درهم، إذ شهدت الدائرة تسجيل 588 مبايعة بقيمة 1.54 مليار درهم، منها 25 مبايعة لأراضٍ بقيمة 344.68 مليون درهم، و563 مبايعة لشقق وفلل بـ1.2 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 91 مليون درهم في «الحبية الرابعة»، في وقت تصدرت فيه «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، بعد أن سجلت ست مبايعات بـ15 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بـ40 مليون درهم في منطقة المركاض كأهم مبايعات الشقق والفلل، فيما تصدرت «المركاض» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 65 مبايعة بـ182 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 261.58 مليون درهم.

أما الهبات فشهدت تسجيل 26 هبة بقيمة 233.14 مليون درهم.