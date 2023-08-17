مجموعة الإمارات تتعاون مع «بي دبليو سي» لتدريب الكوادر الإماراتية

وقعت مجموعة الإمارات بمقرها الرئيس في دبي، مذكرة تفاهم مع أكاديمية «بي دبليو سي - PwC»، ما يعزز التزامها بتسهيل التدريب الرائد في الصناعة للكوادر الوطنية الإماراتية.

ووقّع مذكرة التفاهم نائب رئيس الموارد البشرية في مجموعة الإمارات للتوطين وإدارة تعزيز تجربة الموظفين، منال الصوري، وشريك «بي دبليو سي» ورئيس المؤهلات والشهادات في أكاديمية PwC، تيمور علي مير. وسيتلقى موظفو مجموعة الإمارات الإماراتيون في أقسام الموارد البشرية والمالية والتدقيق، تدريباً مؤهلاً يقدمه خبراء أكاديمية «بي دبليو سي» للاستشارات لنيل شهادات في مختلف التخصصات.

وقالت الصوري: «تعزز مذكرة التفاهم التي وقعناها مع أكاديمية (بي دبليو سي) التزامنا بتطوير المتخصصين الإماراتيين في مختلف أقسام مجموعة الإمارات، وتزويدهم بالمهارات الإضافية، والميزات التنافسية للشهادة ذات المستوى العالمي لتعزيز حياتهم وتفوقهم المهني. وانطلاقاً من كون مجموعة الإمارات إحدى المؤسسات الرائدة في دولة الإمارات، فإننا نفخر بالتعاون مع مؤسسات تشاركنا رؤيتنا لتمكين المجتمع المحلي ودعم نموه المستدام، بما يتماشى مع تقدم الدولة وتطورها في جميع القطاعات».

ومن جانبه قال مير: «القوى العاملة الوطنية الماهرة هي المحرك الرئيس لأجندة التحول في دولة الإمارات. ويسعدنا تعزيز التزامنا بهذا الهدف، من خلال مذكرة التفاهم مع مجموعة الإمارات. ولا يقتصر تعاوننا على تحقيق ذلك فحسب، بل يمتد ليشمل أيضاً دعم النمو الاستراتيجي للمواهب الوطنية، وتمكين تنافسية القوى العاملة عالمياً عبر مختلف الأدوار والأقدمية، من خلال تزويدهم بشهادات ومؤهلات معتمدة دولياً».

ويأتي تعاون مجموعة الإمارات مع أكاديمية «بي دبليو سي» في إطار استراتيجيتها (رحلتي) التي تساعد على إلهام المواطنين الإماراتيين، وجذبهم وتطويرهم ومكافأتهم والاحتفاظ بهم.