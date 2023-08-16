دبي تشهد افتتاح 100 فندق جديد منذ أبريل 2021

أظهرت بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن السوق الفندقية في الإمارة شهدت نمواً كبيراً خلال العامين الماضيين، إذ تم افتتاح 100 فندق جديد في الإمارة خلال 26 شهراً (الفترة بين أبريل 2021 ومايو 2023)، وبمعدل يزيد على 3.8 منشآت فندقية كل شهر.

منشآت فندقية

ووفقاً لبيانات، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد ارتفع إجمالي عدد المنشآت الفندقية في دبي من 712 منشأة في نهاية أبريل 2021 إلى 812 منشأة في نهاية مايو 2023، بنسبة نمو بلغت 14%، وإضافة 100 منشأة جديدة للسوق الفندقية.

وارتفع عدد الغرف الفندقية في دبي من 127 ألفاً و244 غرفة فندقية في نهاية أبريل 2021 إلى 148 ألفاً و754 غرفة فندقية في نهاية مايو 2023، بنسبة نمو 17% وإضافة 21 ألفاً و510 غرف فندقية جديدة.

تصنيف الغرف

وبنهاية مايو من العام الجاري، استحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي مسجلة نحو 51 ألف غرفة فندقية ضمن 155 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29% مسجلة نحو 42.6 ألف غرفة فندقية ضمن 190 منشأة.

بدورها، استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 20% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 29.3 ألف غرفة فندقية ضمن 274 منشأة فندقية.

أمّا الشقق الفندقية، فوصل عددها إلى 25.4 ألف شقة ضمن 193 منشأة لتستحوذ بذلك على 17% من حجم السوق الفندقية.

إشغال فندقي

وعلى الرغم دخول عدد كبير من الغرف الفندقية إلى السوق، فإن متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي بلغ 78% في نهاية مايو 2023، مقابل 76% في الفترة ذاتها من عام 2022، و77% للفترة نفسها من عام 2019، ما يشير إلى زخم وقوة القطاع السياحي في الإمارة.

وتظهر أحدث البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تسارع خطوات المدينة نحو استعادة الزخم السياحي القوي، بما يسهم في تحقيق أهداف «أجندة دبي الاقتصادية D33» الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي لتصبح واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

زوّار دوليون

وسجلت أعداد الزوّار الدوليين إلى دبي خلال النصف الأول من العام الجاري أرقاماً قياسية، بزيادة بلغت 20%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ استقبلت الإمارة 8.55 ملايين زائر دولي خلال تلك الفترة، بما يتجاوز معدلات ما قبل جائحة «كوفيد-19» التي سجلت وصول 8.36 ملايين زائر دولي في النصف الأول 2019، ما يعزز مكانة دبي لتصبح الوجهة المفضلة الأكثر زيارة في العالم.

دبي الأولى عالمياً

حلّت دبي الأولى عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والمشروعات في مجال السياحة خلال العام الماضي، ليؤكد قطاع السياحة في دبي مجدداً إسهامه محركاً اقتصادياً رئيساً، وفرصة مثالية للمستثمرين الدوليين، مع حفاظ دبي على تصنيفها الأعلى في مجال استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السياحة.

وأظهر تصنيف أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر التابعة لشركة «فايننشيال تايمز» أن دبي واصلت في عام 2022 تعزيز ريادتها وجاذبيتها عبر مختلف مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر الرئيسة، وحلّت في المرتبة الأولى في جذب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعات السياحة، وغيرها من القطاعات الأخرى.