مستهلكون يطالبون بتنويع العلامات التجارية لسلع «التخفيضات»

طالب مستهلكون، منافذ بيع، بتنويع العلامات التجارية الخاصة بالسلع التي تطرحها في عروض التخفيضات، وعدم الاقتصار على علامات تجارية محددة، مؤكدين أن بعض تلك العلامات يكاد لا يتغير رغم اختلاف أذواق المستهلكين.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن بعض سلع العلامات التجارية المطروحة لا تتمتع بجودة عالية، وبعضها الآخر يكون مرتفع السعر أساساً، ويبقى مرتفعاً حتى بعد التخفيض مقارنة بمثيلاتها.

وأشاروا إلى أنهم لاحظوا ذلك في العروض الخاصة بالدواجن، والسلع الغذائية المعلبة، ومساحيق الغسيل، فضلاً عن بعض المنتجات الورقية، وأنواع من المعكرونة، والأرز، والبقوليات، مشددين على أهمية تنويع سلع التخفيضات والعلامات التجارية، ما يوسع دائرة الاختيار أمام المستهلكين.

من جانبهما، قال مسؤولان في منفذي بيع إن اختيار العلامات التجارية لسلع العروض يتم بالتنسيق الكامل بين منافذ البيع والموردين أو المنتجين المحليين لهذه السلع، فضلاً عن أنه مرهون باعتبارات عدة أبرزها وجود إقبال عليها من قبل المستهلكين، ووجود مخزون كاف.

وأوضحا أن العروض تشمل أحياناً علامات تجارية رئيسة مرتفعة السعر، وبجودة عالية، وبالتالي فإن خفض أسعارها يسمح لمستهلكين أكثر بشرائها.

مطالب مستهلكين

وتفصيلاً، طالب المستهلك رياض القيسي بتنويع العلامات التجارية الخاصة بالسلع التي تطرحها منافذ بيع في عروض التخفيضات، وعدم الاقتصار على علامات تجارية محدودة بعينها.

وأكد أن التنويع يوسع دائرة الاختيار أمام المستهلكين، في ضوء وجود اختلافات كبيرة في أذواقهم وقدراتهم الشرائية.

وقال القيسي: «تقصر بعض منافذ البيع عروض التخفيضات على سلع لعلامات تجارية بعينها، حتى أنها تكاد لا تتغير رغم اختلاف أذواق المستهلكين»، مشيراً إلى أنه لاحظ ذلك في العروض الخاصة بالدواجن والسلع الغذائية المعلبة ومساحيق الغسيل.

ولفت إلى أن بعض هذه السلع والعلامات التجارية التي تمثلها، لا تتمتع بجودة عالية، ويضطر بعض المستهكلين لشرائها، نظراً لأنها ضمن عروض تخفيضات، رغم أن البعض قد لا يستخدمها في النهاية.

من جانبها، طالبت المستهلكة سميرة عزت، بتنويع العلامات التجارية في سلع التخفيضات، وذلك لتوسيع دائرة الاختيار أمام المستهلكين، وعدم الاقتصار على أنواع محدودة للغاية لا تكاد تتغير.

وقالت: «لاحظت ذلك على سبيل المثال في بعض المنتجات الورقية، وأنواع من سلع المعكرونة والأرز والبقوليات»، مشيرة إلى أن بعض أنواع السلع يكون مرتفع السعر من الأساس، ويبقى مرتفعاً حتى بعد التخفيض مقارنة بمثيلاتها، كما أن بعضها لا يتمتع بجودة عالية، ويضطر المستهلك لشرائها، كونها مطروحة في التخفيضات.

واتفق المستهلك محمود حسين في أن بعض منافذ البيع يقصر عروض التخفيضات على سلع لعلامات تجارية محدودة للغاية، تكاد لا تتغير، رغم أن أسعارها مرتفعة للغاية، أو جودتها منخفضة، لافتاً إلى أن بعض منافذ البيع يعتمد في ذلك على وجود إقبال كبير على شراء السلع المخفضة من قبل المستهلكين.

وأشار إلى سلع غذائية مثل بعض أنواع الزيوت، والشاي والقهوة، فضلاً عن بعض منعّمات الأقمشة.

ورأى حسين أن التنويع في العلامات التجارية المطروحة يفيد المستهلك ومنافذ البيع في الوقت ذاته، كونه يتيح للمستهلك وجود ما يناسبه، ويؤدي إلى زيادة مشترياته.

سلع مفضلة

من جانبه، قال المسؤول في منفذ بيع كبير، أبوبكر حافيظ، إن «منافذ بيع عدة تختار سلع التخفيضات من بين السلع المفضلة التي يوجد عليها إقبال من قطاع كبير من المستهلكين».

وأكد أن «اختيار العلامات التجارية لسلع العروض يتم بالتنسيق الكامل بين منافذ البيع والموردين أو المنتجين المحليين لهذه السلع».

عوامل الاختيار

بدوره، اعتبر المسؤول في منفذ بيع آخر، أحمد صديقي، أن اختيار السلع الخاصة بالتخفيضات مرهون باعتبارات عدة أبرزها وجود إقبال عليها من قبل المستهلكين، وموافقة المورد أو المنتج المحلي، ووجود مخزون كاف.

وقال إن «العروض تشمل أحياناً علامات تجارية رئيسية مرتفعة السعر، وبجودة عالية، وبالتالي فإن خفض أسعارها يسمح لمستهلكين أكثر بشرائها، ما يصب في مصلحتهم عموماً».

• مسؤولان في منفذي بيع: «اختيار العلامات التجارية لسلع العروض يتم بالتنسيق الكامل بين منافذ البيع والمورّدين، أو المنتجين المحليين لهذه السلع».

تصريف المخزون

قال خبير شؤون التجزئة، ديفي ناجبال، إن «طرح علامات تجارية معينة ضمن التخفيضات يستهدف أحياناً تصريف المخزون من سلع قد لا تلقى إقبالاً كبيراً في حال لم يتم خفض أسعارها».

وأضاف أن «منافذ البيع تعلم أن سلع التخفيضات تعد أكثر السلع إقبالاً على الشراء، خصوصاً أن المستهلكين أصبحوا يفضلون شراء السلع المشمولة بالتخفيضات، بعد موجة التضخم العالمية التي طالت العديد من السلع خلال الفترة الأخيرة».

وشدد ناجبال على أهمية التنويع في سلع التخفيضات، بما يتناسب مع أذواق المستهلكين، وقدراتهم الشرائية المختلفة، وبما يرفع مبيعات منافذ البيع.