9.8 مليارات درهم صافي أرباح 8 شركات عقارية في النصف الأول

ارتفعت الأرباح الصافية لثماني شركات عقارية مدرجة في أسواق المال المحلية بنهاية النصف الأول من 2023، مع النمو القوي الأنشطة الاقتصادية بعد التعافي من تداعيات جائحة «كوفيد-19».

واستناداً إلى الإفصاحات المعلنة على مواقع الأسواق المالية، زادت الأرباح الصافية للشركات العقارية المدرجة بنسبة 15.33% لتصل إلى 9.8 مليارات درهم في نهاية النصف الأول 2023، مقارنة بنحو 8.5 مليارات درهم في نهاية النصف الأول لعام 2022، بزيادة تعادل قيمتها 1.3 مليار درهم.

وجاءت شركة «إعمار العقارية» في الصدارة بعد تسجيلها ارتفاعًا في أرباحها بنسبة 15% إلى 4.9مليارات درهم في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 4.3 مليار درهم في النصف الأول من العام 2022، بينما بلغت المبيعات العقارية 20.2مليارات درهم خلال ستة أشهر بنمو 11%.

وبلغ صافي ربح شركة «إعمار للتطوير»، المملوكة بأغلبيتها لشركة «إعمار العقارية»، 2.18مليار درهم مقارنة مع 2.19 مليار درهم في النصف الأول من العام 2022.

وحققت شركة «الدار العقارية» أرباحاً صافية بلغت 2.1 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة نمو 38٪ مقارنة بـ 1.52 مليار درهم أرباحها بنفس الفترة من عام 2022.

وأعلنت «مجموعة تيكوم»، المدرجة في سوق دبي المالي، عن تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية في الربع الأول من عام 2023، مسجّلةً زيادة في الإيرادات بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 1.05 مليار درهم، وزيادة 13.4% في صافي الأرباح مقارنة بالنصف الأول من عام 2022 ليصل إلى 484.5 مليون درهم من 427.53 مليون درهم بنفس الفترة من العام 2022.

وكشفت شركة «ديار للتطوير» عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 77% خلال النصف الأول من عام 2023 لتصل إلى 118.5 مليون درهم مقارنة بـ 66.9 مليون درهم أرباح الفترة نفسها من عام 2022 مدعومًا بزيادةً الإيرادات بنسبة 70%

وحافظت شركة «الاتحاد العقارية» على استمرار أدائها الإيجابي القوي خلال النصف الأول من عام 2023، وسجلت الشركة صافي ربح قدره 17.7 مليون درهم في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بخسائر صافية وصلت إلى 12.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلنت شركة «إشراق للاستثمار» عن تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 74% خلال النصف الأول 1.9 ملايين درهم مقارنة بـ7.3 ملايين درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، فيما تحولت نتائج أعمال الشركة من خسائر بقيمة 7.07 مليون درهم بالربع الثاني من العام الماضي إلى أرباح بـ 35.99 مليون درهم بالربع الثاني من العام الجاري ما يمثل زيادة بنسبة 609.3٪ على أساس سنوي.

وبلغت إيرادات شركة «الخليج الاستثمارية» - رأس الخيمة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عند 8.46 ملايين درهم في النصف الأول، مقابل 8.7 ملايين درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما بلغ الربح الإجمالي 6.84 ملايين درهم، مقارنة بـ6.57 ملايين درهم في النصف الأول 2022. وقلصت الشركة صافي خسائرها إلى 520.45 الف درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وهي أقل من 5.26 ملايين درهم الخسائر التي تكبدتها في ذات الفترة من العام الماضي