548 مليون درهم أرباح «سالك» النصفية

أفادت شركة «سالك» بأنها حققت صافي ربح خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 548 مليون درهم، بزيادة وصلت نسبتها إلى 3.6% على النصف الثاني من 2022.

واعتمد رئيس مجلس إدارة الشركة، مطر الطاير، وأعضاء مجلس الإدارة، بالتمرير، النتائج المالية المرحلية الموجزة للشركة لفترتي ثلاثة أشهر وستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2023.

وخلال النصف الأول من 2023، ارتفعت الإيرادات بنسبة 9.7%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتفوق مليار درهم، نتجت بشكل أساسي عن نمو في رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية بنسبة 10.7%.

وأعلنت شركة «سالك» تحقيقها صافي ربح قدره 273 مليون درهم خلال الربع ذاته، ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح بقيمة 548 مليون درهم عن نتائج «سالك» المالية للنصف الأول من 2023، (بواقع 7.3 فلوس للسهم)، وهو ما يمثل كامل صافي ربح الشركة عن النصف الأول من العام الجاري، بعد الحصول على تفويض من المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في أبريل 2023 لمجلس الإدارة، لاتخاذ قرار بشأن توزيعات الأرباح التي تغطي نتائج النصف الأول من كل عام. وحققت «سالك» أرقاماً قياسية جديدة خلال الربع الثاني من 2023، بتسجيلها 113.8 مليون رحلة مولدة للإيرادات، بينما بلغت إيرادات استخدام نظام التعرفة المرورية 455 مليون درهم، وارتفعت إيرادات استخدام النظام التي تمثل 88% من إجمالي الإيرادات بنسبة 13.8%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وهو أعلى مستوى منذ أن أطلقت «سالك» عملياتها في عام 2007.

وارتفعت إيرادات الربع الثاني من 2023 بنسبة 13.1%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 517 مليون درهم، بفضل زيادة بنسبة 13.8% في الإيرادات من رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «سالك»، مطر الطاير، إن «النتائج الاستثنائية التي حققتها الشركة في الربع الثاني من 2023 تدل على نجاح رؤيتنا الاستراتيجية، والتزامنا بتقديم قيمة طويلة الأجل لمساهمينا»، مشيراً إلى أنه على الرغم من التأثيرات الموسمية المعتادة، زادت الرحلات المولدة للإيرادات في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، وتجاوزت مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»، إبراهيم سلطان الحداد: «اكتسبت نتائج (سالك) المالية والتشغيلية خلال الربع الثاني من 2023 مزيداً من الزخم بعد إدراجنا المشهود في سوق دبي المالي في سبتمبر من العام الماضي»، مؤكداً أن الإنجازات المحققة تجسد المرونة الاقتصادية التي تتمتع بها إمارة دبي، والزيادة غير المسبوقة في استخدام بوابات «سالك» لاسيما صحة نموذج أعمالنا القوي. وأضاف: «حققت (سالك) أرباحاً قوية خلال الربع الثاني من 2023، حيث سجلت إيرادات متميزة بلغت 517 مليون درهم، وهامش أرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 66.9%. وسأواصل الالتزام مع فريقي بتقديم نتائج استثنائية، لضمان قيمة أكبر لمساهمينا».

المخالفات والغرامات

شهدت الإيرادات من المخالفات والغرامات زيادة بنسبة 5%، مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، حيث وصلت إلى 53 مليون درهم، بسبب الزيادة في عدد المخالفات بعد خصم المخالفات المستحقة للإلغاء (نحو 620 ألفاً صافي عدد المخالفات في الربع الثاني من 2023، مقارنة بنحو 573 ألفاً في الربع الثاني من 2022). وجاء العدد الصافي للمخالفات ثابتاً إلى حد كبير كنسبة من صافي عدد الرحلات، وأسهمت الإيرادات من المخالفات والغرامات بنسبة 10.2% من إجمالي الإيرادات.

رسوم التعرفة المرورية

حققت «سالك» أداء قياسياً خلال الربع الثاني على التوالي بتسجيل أعلى إيرادات فصلية على الإطلاق خلال الربع ذاته. وأسهم النمو المستمر في الأنشطة التجارية والسياحية بدبي في زيادة الرحلات المولدة للإيرادات.

تفعيل بطاقات «سالك»

ارتفعت الإيرادات من رسوم تفعيل بطاقات «سالك» بنسبة 37.7%، مقارنة بالربع ذاته من العام السابق، لتصل إلى سبعة ملايين درهم، وأسهمت بنسبة 1.3% من إجمالي الإيرادات.

مطر الطاير:

«النتائج الاستثنائية للشركة تدل على نجاح رؤيتنا الاستراتيجية، والتزامنا بتقديم قيمة طويلة الأجل لمساهمينا».