إيرادات «سالك» ترتفع 10% والتوزيعات 7.3 فلس

ارتفعت إيرادات شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، بنهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 1.04 مليار درهم، مقارنة مع 945 مليون درهم في نفس الفترة المقابلة من 2022، بنمو 10%.

وسجلت الشركة أرباحاً صافية في النصف الأول من العام الجاري بنحو 547.93 مليون درهم. وبلغت أرباح الشركة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 272.6 مليون درهم، مقارنة مع 393.6 مليون درهم، بحسب إفصاح لسوق دبي المالي.

ووافق مجلس إدارة شركة سالك بالتمرير، على توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 547.9 مليون درهم، بواقع 7.3 فلس عن كل سهم والتي تمثل 100% من صافي أرباح النصف الأول من السنة المالية 2023.

ويأتي ذلك بموجب التفويض الممنوح من المساهمين في اجتماع العمومية المنعقد في 6 إبريل، ليكون آخر يوم شراء للاستحقاق هو 17 أغسطس، والاستبعاد من التوزيعات 21 أغسطس، والسداد في 7 سبتمبر المقبل.