تعاون بين «إينوك» و«الساير» لتوسيع شبكة زيوت التشحيم في الكويت

وقعت مجموعة إينوك، مذكرة تفاهم مع وحدة أعمال قطع الغيار ومجموعة اللوجستيات التابعة لمجموعة «الساير» تماشياً مع الاستراتيجية العامة للمجموعة الرامية لتوسيع شبكة منتجات زيوت التشحيم في المنطقة.

وتنص الاتفاقية على توفير منتجات متطورة من «إينوك» في الكويت عبر محفظة منتجات «الساير»، بما في ذلك زيوت التشحيم الصناعية والبحرية وزيوت السيارات لتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائها.

وستكون وحدة أعمال قطع الغيار ومجموعة اللوجستيات التابعة لمجموعة «الساير» هي الموزع الوحيد لمنتجات مجموعة إينوك في الكويت.

وبحضور سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت، الدكتور مطر النيادي، وقّع الاتفاقية كل من المدير التنفيذي للمبيعات التجارية والدولية في مجموعة إينوك، برهان الهاشمي، والرئيس التنفيذي لمجموعة «الساير القابضة» في الكويت، مبارك ناصر الساير.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، سيف حميد الفلاسي: «يسعدنا التعاون مع مجموعة الساير في شراكة تمثل انعكاساً حقيقياً لتميّز نموذج أعمالنا وجودة المنتجات والخدمات التي نوفرها لعملائنا.

إذ تأتي هذه الشراكة منسجمة مع التزام إينوك بتلبية طلب عملائها المتنامي على زيوت التشحيم عالية الجودة، وتؤكد أيضاً حرص المجموعة على تسهيل إمكانية وصول العملاء إلى هذه المنتجات في جميع أنحاء المنطقة وخارجها، مع الالتزام بتبني أعلى المعايير الدولية ضماناً لحفاظ (إينوك للزيوت) على ريادتها عبر مختلف الأسواق الدولية خلال السنوات المقبلة».

• «إينوك» ستوفر منتجات متطورة لمتعامليها في الكويت تشمل زيوت التشحيم الصناعية والبحرية وزيوت السيارات.