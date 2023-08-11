263 مليون درهم صافي أرباح «الأنصاري للخدمات المالية» النصفية

أعلنت شركة الأنصاري للخدمات المالية، تحقيق صافي ربح في النصف الأول من العام الجاري نحو 263 مليون درهم، وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 5% إلى 578 مليون درهم، واستقرت الأرباح قبل الفوائد عند 298.6 مليون درهم.

وسجلت الأعمال الموجهة للشركات معاملات بقيمة 54.3 مليار درهم، بنمو 34%.

وأكد مجلس إدارة الشركة التزامه بتوزيع أرباح لا تقل عن 600 مليون درهم للسنة المالية 2023، على أن يتم دفعها بشكل نصف سنوي، حيث توزع الدفعة الأولى في أكتوبر والثانية في أبريل.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «الأنصاري للخدمات المالية»، راشد علي الأنصاري: «حرصنا منذ بداية العام على تنفيذ استراتيجينا للنمو، ومواصلة تحقيق نتائج مالية قوية، وقد أنجزنا هدفنا ضمن هذين المسارين. ومع استمرار نمو الاقتصاد الإماراتي بوتيرة جيدة، شكل تنوع محفظة أعمالنا قوة دافعة لنمونا ولتنامي الطلب من مختلف شرائح العملاء، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة والسياح القادمين إلى الدولة والمغادرين منها. وأسهم ذلك في المحافظة على مستويات عالية من النمو. كما عملنا على تعزيز قاعدة عملائنا وتنويعها، وتنعكس جهودنا لتنويع مصادر الإيرادات على تعزيز مرونة نموذج أعمالنا».