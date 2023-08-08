«الإمارات للشحن الجوي» تطلق خدمة «إيميريتس ديليفرز» في الكويت

أطلقت «الإمارات للشحن الجوي»، قسم الشحن التابع لـ«طيران الإمارات»، منصتها لتسليم التجارة الإلكترونية «إيميريتس ديليفرز» Emirates Delivers في الكويت، لتتيح بذلك خدمة شحن دولية سريعة ومضمونة وذات كلفة معقولة لمشتريات المتسوقين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأفادت «الإمارات للشحن الجوي» بأنه سواء كانت المشتريات من متجر تجزئة كبير للتجارة الإلكترونية، أو من متجر مستقل عبر الإنترنت، أو التنزيلات الدولية في مناسبات، مثل «الجمعة السوداء»، أو مجرد التسوق من منافذ تجزئة ذات علامة تجارية حصرية، فإن خدمة «إيميريتس ديليفرز» توفر حلاً سلساً «من الباب إلى الباب» بأسعار شحن تنافسية لنقل مشتريات التجارة الإلكترونية من المملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى المتعاملين خلال فترة تراوح بين ثلاثة وخمسة أيام عمل.

وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة الشحن، نبيل سلطان: «نحن متحمسون لتحقيق الخطوة التالية في استراتيجيتنا الأوسع للتجارة الإلكترونية، من خلال التوسع وتوفير الخدمة في الكويت، وذلك بناءً على النجاح الذي حققناه في دولة الإمارات».

وأضاف: «مع استمرار ازدهار سوق التجارة الإلكترونية العالمي، أظهرت السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق التي لم تكن تقدم في السابق التسهيلات والخيارات نفسها، مثل الكويت والشرق الأوسط عامة».

وتابع: «يبحث مزيد من المتعاملين حالياً عن شريك موثوق به، ليس لإجراء عملية الشراء الأولية منه فحسب، ولكن للتعامل مع نقل المشتريات. وبفضل شبكة (طيران الإمارات) العالمية وأعداد رحلاتنا وطاقاتنا الكبيرة والثقة والعلاقات الطويلة التي بنيناها مع المستهلكين، فإن (إيميريتس ديليفرز) في وضع جيد لتلبية متطلبات المتعاملين على أكمل وجه». وللاستفادة من خدمة «إيميريتس ديليفرز»، فإنه يتعين على المتعاملين أولاً التسجيل مجاناً على الموقع www.emiratesdelivers.com، حيث سيتم تخصيص عنوان شحن حصري لكلٍّ منهم في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. ويتيح ذلك للمستخدمين البدء فوراً في التسوق عبر الإنترنت من علاماتهم التجارية المفضلة، باستخدام العنوان الفريد عند تسجيل مغادرة موقع التسوق.

وعند وصول المشتريات إلى مرافق «إيميريتس ديليفرز» في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، يقوم وكلاء متخصصون بتفحصها للتأكد من وصولها سالمة والتقاط صور لها، قبل إعادتها تغليفها. ومن خلال التخزين المجاني الذي يصل إلى 30 يوماً، تتيح «إيميريتس ديليفرز» للمتعاملين تجميع المشتريات من مختلف تجار التجزئة والبائعين، ووضعها في حزمة واحدة لتقليل تكاليف الشحن.

ولفتت إلى أنه يمكن للمتعاملين باستخدام خيار «My Suite» على موقع «إيميريتس ديليفرز»، تأكيد الشحن إلى الكويت، مع رؤية تتبع كاملة من وقت تسلّم البضاعة في المرفق، وحتى تسليم الطرد عند بابهم، في وقت تتولى فيه «إيميريتس ديليفرز» إنجاز جميع إجراءات الشحن والتخليص الجمركي، ما يجعل التسوق الدولي عمليةً سهلة. كما يوفر ميزة فريدة تتمثل في توضيح جميع التكاليف مقدماً، من دون تكاليف إضافية خفية أو مفاجئة.

وبمجرد وصول الطرود إلى الكويت، تكمل «إيميريتس ديليفرز» جميع إجراءات التخليص الجمركي وتسليمها إلى المتعامل مباشرةً. وأكدت «الإمارات للشحن الجوي» أنه وبالاستفادة من قوة الشبكة العالمية الواسعة لـ«طيران الإمارات»، التي تشغل أكثر من 120 رحلة أسبوعياً إلى المملكة المتحدة، و96 رحلة أسبوعياً إلى الولايات المتحدة، فإنه سيتم تسليم المشتريات إلى المتعاملين في غضون ثلاثة إلى خمسة أيام عمل.

يشار إلى أن «الإمارات للشحن الجوي» ومن خلال مركزها الحديث في دبي، تنقل البضائع إلى أكثر من 150 وجهة عبر شبكة عالمية عبر القارات الست. وتوفر للمتعاملين سعة شحن على أسطول حديث من طائرات الركاب «بوينغ 777» وطائرات «إيرباص A380»، و11 طائرة شحن «بوينغ 777F».

«طيران الإمارات» تطرح أطقم مستلزمات جديدة

طرحت «طيران الإمارات» تشكيلة جديدة من أطقم مستلزمات الراحة من «بولغري» لموسمي الخريف والشتاء، لركاب الدرجتين الأولى والأعمال، وذلك على خطوط مختارة والرحلات طويلة المدى.

وتتميز التشكيلة بألوان وعطور جديدة، مع مرآة ذهبية تذكارية، وعدد من مستلزمات الراحة المدروسة.

وتتميز حقائب الدرجتين «الأولى» و«الأعمال» بمحتويات وتصاميم جديدة، مثل مجموعة عطور «بولغري» الجديدة، في زجاجات مصممة حصرياً لـ«طيران الإمارات»، فيما تتكون المجموعة الجديدة من ثماني حقائب مختلفة من قماش كلاسيكي أسود، أو فضي عصري مع أرجواني، أو أسود خفيف مع لمسات أرجوانية.

وأكدت «طيران الإمارات» أنها ستطرح لركاب الدرجة السياحية الممتازة، والدرجة السياحية، أطقم وسائل راحة جديدة، قبيل نهاية العام الجاري.