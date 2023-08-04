8.4 مليارات درهم صافي دخل "أدنوك للغاز" في النصف الأول

أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي"، اليوم عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام للأشهر الثلاث والستة المنتهية في 30 يونيو 2023 ("الربع الثاني من عام 2023 و"النصف الأول 2023")، مشيرة إلى أن صافي الدخل سجل 8.4 مليارات درهم في النصف الأول من العام الجاري.

وحققت أدنوك للغاز في النصف الأول من عام 2023 إيرادات بلغت 38.9 مليار درهم (10.6 مليار دولار أمريكي)، مقارنة بالإيرادات المبدئية المعدلة البالغة 48.8 مليار درهم (13.3 مليار دولار أمريكي) للنصف الأول من عام 2022، متأثرةً ببيئة التسعير المنخفضة. وسجلت إيرادات الشركة في الربع الثاني من عام 2023 مبلغ 19.8 مليار درهم (5.4 مليار دولار أمريكي) مقارنةً بالإيرادات المعدلة المبدئية البالغة 26.1 مليار درهم إمارتي (7.1 مليار دولار أمريكي) في الربع الثاني من عام 2022.

وحافظت الشركة على مستويات عالية من الاستمرارية التشغيلية خلال النصف الأول من عام 2023، بمتوسط موثوقية بلغ 98.9% عبر منشآتها، مما دعم زيادة حجم الإنتاج بنسبة 15% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع الأول من نفس العام.

ونتيجة انخفاض أسعار غاز البترول المسال وخام برنت في النصف الأول من عام 2023 مقارنةً ببيئة التسعير المرتفعة خلال النصف الأول من عام 2022، اتخذت الشركة قراراً استراتيجياً بالتحول إلى تصدير غاز السوائل ذات هامش الربح المرتفع بالإضافة إلى التركيز على زيادة الكفاءة.

وتمكنت الشركة عبر التدابير التي اتخذتها من الحفاظ على أرباح ثابتة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 6.6 مليار درهم (1.8 مليار دولار أمريكي) وصافي دخل بلغ 3.7 مليار درهم (1.0 مليار دولار أمريكي) في الربع الثاني من عام 2023 وحده، مما يدل على أن أدنوك للغاز تتميز بهامش ربح يمكن التنبؤ به ومرونة مدعومة بفرص نمو مربحة.

وبهذه المناسبة، قال أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز: "تعكس نتائجنا المالية للنصف الأول من عام 2023 مرونة ومتانة أعمالنا بالنظر إلى ما شهدته أسعار الغاز من انخفاض مقارنةً مع الأسعار المرتفعة التي سجلت في النصف الأول من عام 2022، حيث حققنا صافي دخل قدره 8.4 مليارات درهم للفترة المنتهية في 30 يونيو من عام 2023. ويؤكد هذا الأداء المتميز قوة أعمالنا المدعومة ببيع المزيد من سوائل التصدير ذات هوامش الربح المرتفعة، وهي استراتيجية أثبتت فعاليتها".

وأضاف: "يشهد الطلب على الغاز الطبيعي نمواً كبيراً وطويل الأمد باعتباره وقوداً سيكون له دور محوري في تحقيق انتقال مسؤول في قطاع الطاقة العالمي. وتواصل أدنوك للغاز التزامها الكامل بالاستثمار في كوادرها البشرية وعملياتها والأسواق التي تنشط فيها، كما استمرت الشركة خلال النصف الأول من عام 2023 بالاستثمار في فرص النمو الاستراتيجي".

وقال العبري: "تُظهر الاتفاقيات طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال التي وقعناها مؤخراً واستثماراتنا المحلية بأننا نتمتع بوضع مثالي لتلبية الطلب المحلي والعالمي على الغاز مع الاستمرار في التركيز على خفض الانبعاثات من عملياتنا بما يتماشى مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وسنستمر في تحقيق قيمة مضافة لمساهمينا على المدى الطويل".