تعاون بين 5 شركات و«أورورا 50» لإطـلاق منصـة «نورا» للمرأة

أعلنت شركة «أورورا 50»، بالشراكة مع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، و«أكسنتشر»، و«الإمارات العالمية للألمنيوم»، ومجموعة الإمارات، ومجموعة «إينوك»، عن إطلاق منصة الأعمال «نورا- NOORA» الرامية لدعم سيدات الأعمال.

وتوفر المنصة الجديدة للمرأة وصولاً غير محدود إلى شبكة تواصل بين النساء الطموحات من مختلف الخلفيات المهنية والقطاعات والجنسيات.

وبرزت الحاجة إلى تأسيس مثل هذه المنصات في بحث أجرته كلية «كيلوج» الأميركية للإدارة، والذي كشف أن النساء ممن يمتلكن شبكة علاقات أعمال يحصلن على الترقية أكثر بثلاث مرات من النساء الأخريات، ومع ذلك تمثل النساء 31% فقط من المناصب العليا على مستوى العالم.

وبهذه المناسبة، قالت الشريك المؤسس لشركة «أورورا 50»، ديانا وايلد: «يسعدنا إطلاق منصة (نورا -NOORA) بالتعاون مع شركاء مؤسسين مؤثرين وملتزمين، حيث نشكل معاً مجتمعاً حقيقياً للمرأة ذات التفكير المماثل والطموح».

وأضافت وايلد: «تظهر آخر الأبحاث أن النساء يحصلن على ترقيات في السلم الوظيفي بشكل أسرع عندما تكون لديهن شبكة قوية، ولكن لا توجد شبكات في الإمارات العربية المتحدة للمرأة المهنية الطموحة حتى الآن، لذا فإنه سيتم منح الأعضاء أيضاً فرصاً لقيادة التعاون وحل التحديات التي تواجه الصناعة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «يسعدنا في مجموعة إينوك التعاون مع (أورورا 50) لإطلاق منصة (نورا)، إذ يمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو تمكين موظفاتنا، وتعزيز بيئة تدعم نجاحهن، فدولة الإمارات إحدى الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تحقيق وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتسهم المرأة فيها بدور حيوي في بناء المجتمع والاقتصاد والمستقبل».

وأضاف: «انطلاقاً من دورنا الداعم لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة المستمرة في تمكين المرأة، فإننا في مجموعة إينوك نسعى باستمرار لتحقيق مثل هذه الشراكات لتقديم رؤى ومهارات قيّمة، ودعم نموهن الشخصي والمهني، الأمر الذي يسهم في نهاية المطاف لتحقيق نمو وازدهار المجموعة بأكملها».