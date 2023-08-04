1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 496 مبايعة بقيمة 1.35 مليار درهم، منها 43 مبايعة للأراضي بقيمة 206.24 ملايين درهم و453 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.14 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 62 مليون درهم في منطقة المركاض.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 70 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 65 مبايعة بقيمة 105 ملايين درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 474.97 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 22 هبة بقيمة 167.7 مليون درهم.