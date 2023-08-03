استثمار 150 مليون درهم لتصنيع النحاس عالي الجودة في الإمارات

أعلنت «دوبال القابضة»، الذراع الاستثمارية لحكومة دبي في قطاعات السلع والتعدين والطاقة والصناعة، عن توقيع مذكّرة تفاهم مع «أورينتال كوبر»، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع منتجات النحاس في تايلاند، وذلك لتصنيع منتجات نحاس عالية الجودة في الإمارات.

ووقّع مذكّرة التفاهم الرئيس التنفيذي لشركة «دوبال القابضة»، أحمد حمد بن فهد، ورئيس شركة «أورينتال كوبر كو»، توانغ-هونغ ثيبتارانغون، خلال حفلٍ حضره ممثلو الشركتين.

وتنعكس هذه الشراكة إيجابياً على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تساهم في الانتقال من الاعتماد الزائد على واردات النحاس، وتلبية الطلب المتنامي على منتجات النحاس في مرحلة ما بعد التنقية.

وباعتبارها خطوة نوعية نحو الاستغناء عن الاستيراد، تهدف هذه الشراكة إلى تصنيع منتجات نحاس عالية الجودة، إضافةً إلى التشكيلات النحاسية والشرائح والألواح والأشرطة والسبائك والأسلاك المغناطيسية، وذلك من خلال وحدات إنتاجية تبلغ طاقتها الإنتاجية 30 ألف طن متري من النحاس المعالج سنوياً.

وقال أحمد حمد بن فهد: «يسرنا إبرام مذكّرة التفاهم مع (أورينتال كوبر) التي تعد إحدى الشركات الرائدة عالمياً في توفير القضبان النحاسية عالية التوصيل ومنتجات النحاس المصنّعة. وتُعدّ هذه المذكّرة خطوة هامة على صعيد تلبية احتياجات المنطقة من منتجات النحاس النهائية، عوضاً عن استيرادها. ونحن على يقين بأنّ هذا المشروع المشترك سيُشكّل رافداً مهماً لفرص العمل، وسيمنح زخماً لاقتصاد المنطقة. ويأتي توقيع المذكّرة تماشياً مع أهدافنا في مجال الاستدامة، حيث تدعم منتجات»أورينتال كوبر«جهود دولة الإمارات في خفض البصمة الكربونية وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة».

وبموجب مذكّرة التفاهم، ستكون «دوبال القابضة» شريكاً استثمارياً، وستُساعد في توفير الموارد المحلية، في حين ستُسخّر «أورينتال كوبر» خبراتها الفنية والتشغيلية والسوقية. وسيمثل هذا المشروع المشترك قوةً دافعة للاقتصاد الإقليمي، وسيُوفّر فرص العمل لنحو 700 شخصٍ في الدولة.

وفي إطار مذكرة التفاهم، سيستثمر الطرفان نفقات رأسمالية تبلغ نحو 150 مليون درهم. وستُوظّف وحدة الإنتاج أساليب تصنيع مبتكرة، مثل منهجيات البثق الحراري وعمليات المطابقة.

