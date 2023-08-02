%91 نمواً في قيمة مبيعات «العقارات قيد الإنشاء» بدبي خلال الربع الثاني

أصدرت «بروبرتي فايندر» أحدث تقاريرها المتخصصة في مراقبة الأسواق للربع الثاني من العام الجاري، الذي كشف ارتفاعاً كبيراً في حجم معاملات البيع على المخطط، مع استمرار الزخم في مبيعات العقارات الجاهزة، والنمو الملحوظ في تداولات السوق العقارية في أبوظبي ودبي.

وأشارت في بيان، أمس، إلى أن دبي تشهد إقبالاً متزايداً على تملك العقارات مع تسجيلها نحو 30 ألف معاملة خلال الربع الثاني، بالمقارنة مع 20.322 ألف معاملة في الفترة ذاتها من عام 2022، محققة زيادة كبيرة بنسبة 34.84% على أساس سنوي.

وسجل إجمالي قيمة مبيعات العقارات قيد الإنشاء نمواً سنوياً وصل إلى 35.06 مليار درهم في الربع الثاني، مقارنة بـ18.34 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2022، بنسبة زيادة 91.18%، كما ارتفعت قيمة معاملات البيع على العقارات الجاهزة مسجلة 55.7 مليار درهم، بالمقارنة مع 40.6 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2022، محققة زيادة ملحوظة وصلت إلى 37.11%، وبذلك تسجل سوق العقارات الجاهزة أكبر قيمة معاملات ربع سنوية على الإطلاق، محققة زيادة 4.2%، بالمقارنة مع الربع الأول من عام الجاري.

وكذلك سجلت القيمة السوقية لمعاملات البيع في دبي أعلى نسبة ربع سنوية لها على الإطلاق، محققة 90.75 مليار درهم، مقارنة بـ58.96 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2022، حيث ارتفعت القيمة السوقية بنحو 53.93%، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، ما أسهم في استمرار الطلب على المساكن، وتعزيز النمو الاقتصادي، واستقطاب اهتمام المستثمرين الأجانب بقطاع السياحة.

وشكلت معاملات العقارات الجاهزة نسبة 51.12% من إجمالي المعاملات، وكان لها دور مهم في إجمالي معاملات البيع، وسجلت نسبة معاملات البيع على المخطط نحو 48.88%، وهو ما يمثل نصف حجم التصرفات تقريباً، في تباين واضح مع أرقام الربع الثاني من عام 2022 الذي شكلت فيه معاملات العقارات الجاهزة 60% من إجمالي عدد المعاملات، حيث سجلت معاملات البيع على المخطط 40% خلال الربع الثاني من العام السابق، بينما تدفع هذه الاتجاهات المتغيرة السوق قدماً إلى تحقيق أرقام ربع سنوية قياسية جديدة، ورسم ملامح مستقبل جديد لقطاع العقارات في دولة الإمارات.

وشهد الإقبال على تملك العقارات في أبوظبي نمواً كبيراً خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع تزايد ثقة المشترين بسوق تتسم بمناخ استثماري محفز وأطر تنظيمية متطورة وتدشين مشروعات جديدة ومبتكرة، حيث انعكس هذا النمو في تسجيل 1838 معاملة بيع للعقارات قيد الإنشاء، مقارنة مع 947 معاملة في الربع الثاني من عام 2022، أي ما يعادل 71.4% من إجمالي المعاملات العقارية، مقارنة مع 60.7% في الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما حقق حجم المعاملات نمواً لافتاً على أساس سنوي بلغ نحو 94.1%، وزيادة في القيمة بلغت 118% في الفترة ذاتها. وأسهمت قيمة معاملات البيع على المخطط في أبوظبي خلال الربع الثاني بنسبة 71.9% من إجمالي قيمة معاملات البيع، مقارنة بـ58.7% في الربع الثاني من عام 2022، مسجلة 4.704 مليارات درهم، مقارنة مع 2.157 مليار درهم.

كما سجلت سوق العقارات الجاهزة في أبوظبي تصرفات بلغت 735 عقاراً، مقارنة بـ612 عقاراً في الربع الثاني من عام 2022، ليمثل نحو 28.6% من إجمالي المعاملات، مقارنة مع 39.3% في الربع الثاني من العام الماضي. وحققت السوق نمواً ملحوظاً بنسبة 20.1%، مقارنة بالربع الثاني من عام 2022. وكشفت البيانات الخاصة بشركة «بروبرتي فايندر» أن مناطق جزيرة الريم، وجزيرة ياس، وشاطئ الراحة، وجزيرة السعديات، ومدينة مصدر، ما تزال ضمن الخيارات المفضلة للراغبين في امتلاك شقة للاستثمار أو لغرض الإقامة في الربع الثاني من العام الجاري.

• 35.06 مليار درهم إجمالي قيمة مبيعات العقارات قيد الإنشاء في الإمارة.