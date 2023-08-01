مليون سائح خليجي يزورون دبي خلال 5 أشهر

أفادت بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بأن الإمارة استقبلت أكثر من مليون سائح خليجي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، شكلوا نحو 14% من إجمالي الزوار والسياح الدوليين البالغ عددهم نحو 7.39 ملايين زائر.

ووفقاً للبيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، استقبلت دبي 442 ألف زائر من السوق السعودية التي حلت في المركز الرابع في قائمة أكبر الأسواق المصدرة للزوار إلى الإمارة، تلتها سلطنة عمان بواقع 425 ألف زائر وحلت في المركز الخامس في قائمة أكبر الأسواق، فيما بلغت أعداد الزوار القادمين من الكويت نحو 124 ألف زائر، والنسبة المتبقية من الزوار من أسواق قطر والبحرين.

إلى ذلك ارتفعت معدلات التدفق السياحي من السوق الصينية إلى دبي بنسبة 290% خلال 5 أشهر في الفترة الممتدة بين يناير ومايو من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث تأتي هذه الزيادة الكبيرة مع إعادة فتح الصين حدودها، وتخفيف قيود الدخول المتعلقة بجائحة «كوفيد-19».

ووفقاً للبيانات فقد ارتفعت أعداد الزوار الدوليين من الصين إلى 203 آلاف سائح، مقابل 52 ألفاً في الفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرة إلى زيادة متواصلة في معدلات التدفق السياحي خلال الفترة الأخيرة من هذه السوق.

وتعد الصين من بين أهم الأسواق السياحية المصدرة للزوار إلى دبي خلال عام 2019، إذ حلت في المركز الخامس بنحو 989 ألف زائر، وبنمو نسبته 15.5% على أساس سنوي.

إلى ذلك سجلت السوق الروسية نمواً بنسبة 103% في أعداد الزوار إلى الإمارة، بعد أن وصل عددهم إلى 554 ألف زائر خلال الفترة ما بين يناير ومايو من العام الجاري، مقابل 272 ألف زائر في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وسجلت السوق الألمانية نمواً بنسبة بلغت أكثر من 51%، بعد أن ارتفع أعداد الزوار منها إلى 308 آلاف زائر، مقابل 196 ألف زائر في الفترة ذاتها من عام 2022.

وسجلت كندا نمواً ملحوظاً أيضاً بأكثر من 97 ألف سائح كندي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ61 ألف زائر خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو بلغت أكثر من 59%.

وكشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عن الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين، والتي أظهرت استقطاب الإمارة نحو 7.4 ملايين سائح دولي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ6.17 ملايين سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو بلغت نحو 20%، ونسبة نمو بلغت 3.2%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019 «قبل مستويات جائحة كوفيد-19، عندما استقبلت الإمارة حينها 7.16 ملايين زائر».