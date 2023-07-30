«البحر المتوسط» يتصدر أحياء «ديسكفري غاردنز» في البحث عن شقق

رصد تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم» العقاري، القيم الإيجارية للشقق السكنية في منطقة «ديسكفري غاردنز»، التي تمثل نقطة استقطاب رئيسة للعائلات.

وأوضح التقرير أن «ديسكفري غاردنز» المطورة من قِبل «شركة نخيل العقارية» تضم مناطق سكنية ذات تصميم هندسي مختلف بمساحات خضراء واسعة وممتدة.

وذكر التقرير أن حي «مجموعة البحر المتوسط» تصدّر عمليات البحث بنسبة 49.85%، يليه حي «زين» الذي استحوذ على نسبة 21.76% من عمليات البحث، ثم حي بنايات «موغل» بنسبة 18.81%، في ما استحوذ حي «طراز معاصر» على نسبة بحث 5.40%، وحي طراز «أميركا الوسطى» على نسبة بحث وصلت إلى 4.18%.

مجموعة البحر المتوسط

وبحسب التقرير، فإن حي مجموعة البحر المتوسط، تصدر قائمة البحث، بمتوسط قيمة إيجارية تبلغ 43 ألف درهم سنوياً، فيما تبلغ القيمة الإيجارية لـ«استوديو» نحو 37 ألف درهم سنوياً، والقيمة الإيجارية لشقة من غرفة وصالة نحو 51 ألف درهم سنوياً.

وتشتمل هذه المنطقة على أحواض سباحة للكبار والصغار، ومساحات مخصصة للعب الأطفال، كما أن معظم شققها تمتاز بإطلالة على المساحات الخضراء الممتدة، الأمر الذي جعلها نقطة استقطابٍ للراغبين في استئجار شقق في «ديسكفري غاردنز».

حي «زين»

أما حي «زين»، فيُعد الأكثر حيوية بين الأحياء جميعها، إذ يشتمل على «سوبرماركت»، فضلاً عن عددٍ من العيادات الطبية مثل «آستر» و«آي كير»، ومجموعة من المطاعم والمقاهي والمرافق الخدمية.

ويبلغ متوسط الإيجار السنوي في الحي 41 ألف درهم، في ما تبلغ القيمة الإيجارية لـ«استوديو» 36 ألف درهم سنوياً، ولشقة مكونة من غرفة وصالة 52 درهم سنوياً في المتوسط.

حي بنايات «موغل»

ورصد مؤشر إيجار الشقق في «ديسكفري غاردنز»، أسعار الإيجارات في حي بنايات «موغل» الذي يشتهر بمدى الهدوء والاسترخاء الذي يمنحه لقاطنيه، إضافة إلى موقعه قرب مخرج منطقة «الفرجان»، ويشتمل الحي أيضاً على أحواض سباحة مشتركة للكبار والصغار وملعب لرياضة التنس.

يبلغ متوسط الإيجار السنوي للشقق في الحي 46 ألف درهم، في حين يبلغ متوسط القيمة الإيجارية لشقة من فئة «استوديو» نحو 37 ألف درهم، ولشقة من فئة غرفة وصالة 51 ألف درهم سنوياً.

حي «طراز معاصر»

يحظى هذا الحي بنسبة بحث كبيرة على موقع «بيوت» العقاري، ويشتمل على مسارات للركض ومناطق للعب الأطفال وأحواض سباحة.

يبلغ متوسط القيمة الإيجارية للشقق في الحي 67 ألف درهم، كما يمكن العثور على شقق مكونة من غرفتين وصالة بإيجار سنوي يبلغ 73 ألف درهم في المتوسط.

حي «أميركا الوسطى»

حاز حي طراز «أميركا الوسطى» على المرتبة الخامسة بين المناطق الأكثر بحثاً على موقع «بيوت»، حيث تتنوع مرافقه الخدمية بين خدمات الأمن والحراسة على مدار اليوم، والمساحات المخصصة للعب الأطفال وأحواض السباحة.

يبلغ متوسط القيمة الإيجارية للشقق في هذا الحي 45 ألف درهم سنوياً، بينما يبلغ متوسط القيمة الإيجارية لشقة من فئة «استوديو» نحو 38 ألف درهم، ولشقة من غرفة وصالة 50 ألف درهم سنوياً.