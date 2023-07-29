​20% نمواً في أعداد السياح الدوليين إلى دبي خلال 5 أشهر

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين، والتي أظهرت استقطاب الإمارة نحو 7.4 ملايين سائح دولي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ6.17 ملايين سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو بلغت نحو 20%، ونسبة نمو بلغت 3.2% مقارنة بذات الفترة من عام 2019 قبل مستويات الجائحة حيث استقبلت الإمارة حينها 7.16 ملايين زائر.

وبحسب بيانات للدائرة، حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منها، واصلت دبي تسجيل معدلات قوية في إجمالي عدد الزوّار، مقارنة بمستويات العام الماضي، في وقت تخطت جميع مؤشرات الأداء مستويات ما قبل الجائحة، بما في ذلك أعداد الزوار، وعدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة.

وأوضحت البيانات أن الهند حلّت في مقدمة الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي، خلال الفترة الممتدة بين يناير ومايو 2023، مسجلة أكثر من مليون زائر، تلتها روسيا بنحو 554 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد زوّار المملكة المتحدة 488 ألف زائر، ومن السوق السعودية نحو 442 ألف زائر.

بدورها، حلت سلطنة عُمان في المركز الخامس مسجلة نحو 425 ألف زائر، تلتها ألمانيا بـ308 آلاف زائر دولي، ثم الولايات المتحدة بنحو 303 آلاف زائر، ومن ثم الصين بـنحو 203 آلاف، إسرائيل بعدد 183 ألف زائر، تلتها سجلت إيران بنحو 168 ألف زائر.

إلى ذلك، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية مايو الماضي، نحو 148.7 ألف غرفة فندقية، ضمن 812 منشأة فندقية، مقابل نحو 140.7 ألف غرفة فندقية، ضمن 772 منشأة في نهاية مايو 2022.

وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي 78%، مقابل 76% في الفترة ذاتها من عام 2022 و77% لنفس الفترة في 2019.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة "خمس نجوم" على نسبة 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 51 ألف غرفة فندقية ضمن 155 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة "أربع نجوم" بنسبة 29%، مسجلة نحو 42.6 ألف غرفة فندقية ضمن 190 منشأة.

واستحوذت الفنادق المصنفة بين "ثلاث نجوم" و"نجمة" على نحو 20% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 29.3 ألف غرفة فندقية، ضمن 274 منشأة فندقية.

أما الشقق الفندقية فقد وصل عددها إلى 25.4 ألف شقة ضمن 193 منشأة، لتستحوذ بذلك على 17% من حجم السوق الفندقية.

وسجلت مدة إقامة النزلاء خلال الفترة الممتدة بين يناير ومايو 2023 أربع ليالٍ فندقية، مقابل 4.2 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2022، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 17.7 مليون ليلة «مبيت»، مقابل نحو 15.8 مليون ليلة «مبيت» في الفترة المقابلة بنسبة نمو 12%.

ووصل معدل السعر اليومي للغرفة المتاحة إلى 563 درهماً مقابل 603 درهماً، فيما متوسط العائد 448 درهماً مقابل 456 درهماً في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحلّت أوروبا الغربية في المركز الأول من حيث مصدر الزوّار إلى دبي، مستحوذة على نسبة 21% من إجمالي عدد الزوّار، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، تلتها منطقة جنوب آسيا بنسبة 17%، وروسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بنسبة 15%، مقابل نسبة 14% لمنطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

بدورها، استحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نسبة 13%، وبلغت حصة الأميركتين ودول شمال وجنوب شرق آسيا 7% لكل منها، وإفريقيا 4%، ومنطقة "أسترالاسيا" 2%.