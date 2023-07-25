«ديوا»: خدمة توصيل الكهرباء للمشروعات في دبي عبر «الناموس» ترتفع 104% خلال 6 أشهر

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أنها تلقت 3872 طلباً لتوصيل الكهرباء من خلال خدمة «الناموس» خلال النصف الأول، مقارنة بـ1897 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة أكثر من 104%، في وقت قالت الهيئة إن الارتفاع الكبير في عدد طلبات توصيل الكهرباء عبر خدمة الناموس يؤكد الأداء القوي لمختلف القطاعات الاقتصادية في دبي.

وتتيح خدمة «الناموس» (كلمة تقال للفائز بالسباق باللهجة الإماراتية) توصيل الكهرباء للمشروعات التي تصل أحمالها إلى 150 كيلوواط في خطوتين وخلال خمسة أيام.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «تسهم الهيئة في تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية (D33) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي وجعلها واحدة من أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال السنوات الـ10 المقبلة».

وأضاف أن «خدمة (الناموس) تسهم في تعزيز تنافسية دبي، وترسيخ مكانتها كقطب عالمي جاذب للمستثمرين من خلال تسهيل أداء الأعمال». وقال الطاير: «يؤكد الارتفاع الكبير في عدد طلبات توصيل الكهرباء عبر خدمة الناموس خلال النصف الأول، الأداء القوي لمختلف القطاعات الاقتصادية في دبي التي جاءت في المركز الأول عالمياً في استقطاب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال عام 2022».