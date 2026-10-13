حمدان بن محمد لمحمد القرقاوي: تستاهل الناموس يا بو سعيد

قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: "في ملتقى محمد بن راشد للقادة، تم اليوم تكريم أخي محمد القرقاوي بوشاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تكريم مستحق لشخصية وطنية مخلصة لقيادتها، متفانية في خدمة بلادها".

وأضاف سموه في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "محمد القرقاوي أحد القيادات الذين عملوا على مدى ثلاثة عقود على ترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على أرض الواقع، وأشرف على الكثير من المشاريع الوطنية الناجحة ونجح في تخريج كفاءات وكوادر وطنية شابة في دولة الإمارات."

وختم سموه: "تستاهل الناموس يا بو سعيد".