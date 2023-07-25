"بلاك روك" تستثمر بـ 1.84 مليار دولار في سوق الإمارات

تستثمر "بلاك روك" أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم نحو 15.2 مليار دولار في أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط، من خلال تملكها حصصا في أكثر من 400 شركة، بحسب آخر إفصاح.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استنادا إلى بيانات "بلاك روك"، فإن استثمارات الشركة في منطقة الشرق الأوسط تركزت في السوق السعودية، ثم في سوق الإمارات باستثمارات بلغت 1.84 مليار دولار، تمثل 12% من استثمارات الشركة في المنطقة، حيث توزعت الاستثمارات على 44 شركة.

واللافت أن استثمارات "بلاك روك" في منطقة الشرق الأوسط تتركز في أسواق دول الخليج بعد وجود 4 دول في المقدمة. وتمثل استثمارات "بلاك روك" في الشرق الأوسط نحو 0.5% من إجمالي الأصول تحت الإدارة البالغة 3.13 تريليون دولار عبر "BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST CO NA"، لا تشمل جميع صناديق "بلاك روك".