«إس تي آر»: 116 مشروعاً فندقياً «قيد الإنشاء» في دبي

كشفت أحدث بيانات «إس تي آر» المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية لشهر يوليو الجاري، أن إجمالي عدد المشروعات الفندقية «قيد الإنشاء والتطوير» في دبي وصل إلى 116 مشروعاً، فيما بلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية ضمن تلك المشروعات 32 ألفاً و864 غرفة فندقية.

وتظهر بيانات «إس تي آر» نمواً ملحوظاً في عدد المشروعات الفندقية التي دخلت مرحلة الإنشاء في دبي، إذ كانت البيانات في أبريل الماضي تشير إلى وجود أكثر من 27 ألف غرفة فندقية في مرحلة الإنشاء.

ووصل إجمالي عدد الغرف الفندقية في دبي (في الخدمة) نهاية أبريل الماضي إلى 148 ألفاً و949 غرفة فندقية ضمن 814 منشأة فندقية، مقابل 140 ألفاً و336 غرفة فندقية، ضمن 769 منشأة في نهاية أبريل 2022.

وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي 80%، مقابل 76% في الفترة ذاتها من عام 2022.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي في نهاية أبريل، مسجلة نحو 51 ألف غرفة فندقية ضمن 155 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29%، مسجلة نحو 42.7 ألف غرفة فندقية ضمن 191 منشأة.

أما الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» فقد استحوذت على نحو 20% من إجمالي حجم السوق الفندقية، بسعة تجاوزت 29.4 ألف غرفة فندقية ضمن 275 منشأة فندقية.

من جهتها سجلت الشقق الفندقية 25.4 ألف شقة ضمن 193 منشأة، لتستحوذ بذلك على 17% من حجم السوق الفندقية.

افتتاح 8613 غرفة في 12 شهراً

أظهرت بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن السوق الفندقية في الإمارة شهدت افتتاح 8613 غرفة فندقية جديدة خلال الـ12 شهراً الماضية في نهاية أبريل الماضي ضمن 45 منشأة، بمعدل وصل إلى 717 غرفة، وضمن متوسط يبلغ أكثر من 3.7 منشآت كل شهر.

وبحسب البيانات ارتفع عدد الغرف الفندقية في الإمارة من 140 ألفاً و336 غرفة في نهاية أبريل 2022، إلى 148 ألفاً و949 غرفة، بنسبة نمو نحو 6.13%. كما ارتفع عدد المنشآت الفندقية من 769 منشأة في نهاية أبريل 2022 إلى 814 منشأة في أبريل الماضي، بنمو 5.85%.