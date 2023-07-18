غرفة الشارقة" تبحث تعزيز التعاون مع كوستاريكا

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين إمارة الشارقة وجمهورية كوستاريكا إلى جانب رفع مستوى التعاون التجاري والصناعي والاستثمار المتبادل بين شركات ومؤسسات وفعاليات القطاع الخاص في البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة بين سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسعادة فرانسيسكو جيه تشاكون سفير جمهورية كوستاريكا لدى الدولة وسعادة كارينا مولينا المفوض التجاري للشرق الأوسط في السفارة بحضور سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة وعدد من المسؤولين بالغرفة.

واستعرضت الغرفة خلال اللقاء الحوافز والامتيازات وأشكال الدعم والمساعدة المختلفة التي تقدمها الشارقة للشركات الأجنبية العاملة في القطاعات والمجالات التي تتناسب مع الرؤية الاقتصادية للشارقة وتدعم توجهاتها المستقبلية نحو تحقيق التنمية المستدامة بما يسهم في تشجيع مجتمع الأعمال الكوستاريكي على زيادة استثماراته في الإمارة.

وأشاد عبد الله سلطان العويس بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الصديقين والشراكة المتينة التي تشمل مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والتي أسست بنية قوية لفتح فرص وآفاق استثمارية أوسع بين مجتمعي الأعمال في كل من الإمارات وكوستاريكا والمدعومة برغبة قيادتي الدولتين التي تمثلت مؤخرا بتفاهمات ومباحثات للتوصل إلى توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة والتي ستسهم في تدشين حقبة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري في شتى المجالات ويدعم النمو الاقتصادي المستدام للبلدين.

ولفت العويس إلى الفرص والمزايا الاستثمارية التي تتمتع بها الشارقة من خلال الإضاءة على بيئة أعمالها الجاذبة وما تقدمة الغرفة من تسهيلات مبتكرة للمستثمرين بغرض تطوير أنشطتهم الاقتصادية وتنمية استثماراتهم وإيجاد بيئة داعمة وممكنة لنمو وازدهار أعمالهم، مؤكدا أهمية هذه الزيارات واللقاءات المتبادلة مع الجانب الكوستاريكي والتي من شأنها دفع العلاقات الثنائية الاقتصادية بما يؤسس لآفاق أوسع من التعاون الإيجابي والمثمر والاستثمار المتبادل الذي يخدم المصالح المشتركة .

من جانبه أعرب فرانسيسكو جيه تشاكون عن تقديره العميق لغرفة الشارقة على حرصها الدائم على تعزيز العلاقات المتبادلة بين الجانبين وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية، مشيرا إلى ضرورة مواصلة الجهود لتوثيق التعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل القطاع الزراعي والغذائي وغيرها.

ودعا سفير كوستريكا غرفة الشارقة للمشاركة في معرض المشترين التجاري الذي سينعقد في كوستاريكا يومي 27 و 28 سبتمبر القادم ومعرض التعليم الذي سيقام في الفترة من 25 إلى 26 سبتمبر القادم الذي سيناقش موضوعات تتعلق بالاستدامة والزراعة والتنوع البيولوجي فضلا عن قضايا التعليم المتخصصة كما وجه دعوة لمجتمع الأعمال الإماراتي لزيارة كوستاريكا والتعرف على الفرص الاستثمارية التي توفرها وبالشكل الذي يخدم المصالح المشتركة.