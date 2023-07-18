«دناتا» تبحث عن 7000 موظف جديد في الإمارات وحول العالم



تخطط شركة خدمات المطارات والسفر دناتا، وهي جزء من مجموعة الإمارات، لتوظيف 7000 موظف من جميع أنحاء العالم وسط توقعات بزيادة الطلب على السفر وزيادة الأرباح في السنة المالية 2023-2024.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة دناتا لصحيفة ذا ناشيونال، ستيف ألين: إنه من بين 7000 وظيفة، سيتم تعيين أكثر من 1500 شخص في دبي.

تهدف دناتا إلى تجنيد وكلاء خدمة العملاء بالمطار، ومناولي الأمتعة، وموظفي المطبخ لتقديم وجبات الطعام على متن الطائرة، ومشغلي مراكز الاتصال ووكلاء السفر.

وتسعى الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها إلى شغل "عدد كبير" من الأدوار المتخصصة - من الطهاة إلى علماء البيانات، فضلاً عن المناصب الإدارية العليا، خلال السنة المالية الحالية، التي بدأت في الأول من أبريل.

في السنة المالية الماضية، زادت دناتا عدد موظفيها بنسبة 17 % على أساس سنوي، لتوسيع قوتها العاملة إلى 46 ألف شخص.

واضاف ألين خلال مقابلة في المقر الرئيسي لمجموعة الإمارات في دبي: "نتطلع هذا العام إلى جلب حوالي 7000 شخص آخر (بما في ذلك أكثر من 1500 شخص في دبي] على متن الطائرة حيث تستمر أحجامنا في النمو".

"هناك بعض الاستنزاف وكذلك بعض الأشخاص يغادرون ، لذلك ليس هذا نموًا تراكميًا ، ولكن للاستبدال والنمو."

الشركة التي تأسست عام 1959 تتعامل مع مجموعة من خدمات الطيران. تشمل عملياتها في المطار المناولة الأرضية في 86 مطارًا وخدمات الشحن في 48 مطارًا.

قسم أعمال آخر يتعامل مع التموين على متن الطائرة وتجارة التجزئة بينما تبيع وحدة أخرى خدمات السفر.

إن فورة التوظيف في دناتا هي جزء من حملة توظيف عالمية "ضخمة" من قبل مجموعة الإمارات، التي تضم طيران الإمارات، حيث تسعى لتعزيز قوتها العاملة لمرحلة النمو الرئيسية التالية.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه صناعة الطيران العالمية نقصًا في العمالة في جميع مجالات الأعمال، من الطيارين إلى مناولة الأمتعة ووكلاء التذاكر والمضيفات وميكانيكي الطائرات.

مع سعي القطاع إلى تكثيف العمليات استجابةً للطلب المتزايد على السفر، أصبحت المنافسة على المواهب الماهرة شرسة، لا سيما بعد تسريح العديد من عمال الطيران خلال جائحة كورونا كوفيد-19، مما أجبرهم على الانتقال إلى وظائف أخرى.