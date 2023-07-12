المؤشر العام لسوق دبي المالي يكسر حاجز 4000 نقطة لأول مرة منذ 8 سنوات

تجاوز مؤشر سوق دبي المالي مستوى 4000 نقطة لأول مرة منذ نحو 8 سنوات (منذ أغسطس 2015). وارتفع المؤشر بشكل قوي خلال الفترة الماضية، بدعم من الأسهم القيادية في البنوك والعقار.

وحقق المؤشر العام للسوق مكاسب تتجاوز 660 نقطة منذ بداية العام الجاري، بزيادة تصل إلى 20 % تقريباً. ويشهد سوق دبي المالي، سيولة يومية أعلى من السنوات الماضية.

وحققت أسواق المال في الدولة نشاطاً تدريجياً مدفوعة بحركة أنشطة أساسية ضمت كلاً من القطاع العقاري وقطاعات السياحة متمثلة في الفنادق والطيران والقطاع المالي.