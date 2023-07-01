«أكور» ترفع محفظتها في دبي إلى 48 فندقاً بطاقة 12.8 ألف غرفة

أفادت مجموعة «أكور» الفرنسية لإدارة الفنادق، بأنها ستفتتح أربع منشآت فندقية، قيد الإنشاء في دبي، خلال الفترة المقبلة، لتضاف إلى محفظتها التي تضم 44 فندقاً بطاقة تصل إلى 12 ألف غرفة فندقية، ليصل الإجمالي مع الفنادق المخطط افتتاحها إلى 48 منشأة تضم 12.8 ألف غرفة.

وقالت المجموعة، لـ«الإمارات اليوم»، إن العقارات الفندقية التي ستفتتحها المجموعة تشمل: فندق «ميركيور دبي القرهود»، وفندقي «أداجيو» و«إيبيس ستايلز» في السوق الكبير، إضافة إلى فندق «ميركيور دبي ديرة ووترفرونت»، المقرر افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام، مشيرة إلى أن المستويات التي سجلتها المجموعة في دبي إيجابية للغاية.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لمجموعة «أكور»، باول ستيفنز، إن «شركة (أكور) تشغل حالياً 44 عقاراً فندقياً في مدينة دبي، تحت مختلف الفئات، بما في ذلك الفنادق الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية»، مشيراً إلى أن العقارات التي تديرها الشركة، تضم في الإجمال أكثر من 12 ألف غرفة، تشمل علامات كل من فنادق ومنتجعات غراند ميركيور، أداجيو، إيبيس، وإيبيس ستايل، ميركيرو، موفنبيك، نوفوتيل، بولمان، إضافة إلى سويس أوتيل.

وأضاف ستيفنز، لـ«الإمارات اليوم»، أن «الشركة ستفتتح أربعة عقارات فندقية جديدة في دبي، وهي حالياً قيد الإنشاء، تضم في الإجمال أكثر من 800 غرفة فندقية جديدة تضاف إلى محفظة الشركة في دبي»، مشيراً إلى أن الفنادق الجديدة تشمل العلامات الفاخرة والاقتصادية.

وتابع أن «العقارات الفندقية التي ستفتتحها الشركة تشمل كلاً من: فندق ميركيور دبي القرهود، وأداجيو في السوق الكبير، وإيبيس ستايلز في السوق الكبير فضلاً عن ميركيور دبي ديرة ووترفرونت، المقرر افتتاحها في وقت لاحق من هذا العام».

وأكد أن المستويات التي سجلتها المجموعة في دبي إيجابية للغاية، حتى الآن خلال العام الجاري، حيث تجاوزت معدلات الإشغال مستويات عام 2022 للفترة الزمنية نفسها.

وأضاف: «نشهد طلباً قوياً من أسواق السياحة الترفيهية، حيث إن دبي وجهة مشهورة عالمياً لقضاء الإجازات، ومع ذلك فإننا نشهد أيضاً زيادة في أعمال الشركات والمؤتمرات والمعارض، بسبب زيادة المؤتمرات والاجتماعات التي تعقد على مدار السنة في المدينة».

وذكر ستيفنز أنه «بشكل عام، يسهم مزيج دبي من المعالم البارزة والعروض الفاخرة والتجارب الثقافية وخيارات الترفيه وسهولة الوصول إليها، في أهميتها كوجهة سياحية عالمية»، مشيراً إلى جهود المدينة المستمرة للابتكار وتوفير تجارب فريدة تضمن مكانتها على خريطة السياحة العالمية، وكل ذلك يجعلها وجهة مرغوبة للغاية للزيارة.

وبخصوص أسرع الوجهات تعافياً، قال ستيفنز: «دبي هي بالتأكيد الوجهة التي تعافت بشكل أسرع داخل منطقتنا، الطريقة التي تم بها التعامل مع الانتعاش رائعة، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من الجهود التي دعمت عودة السياحة إلى المدينة، قبل أن تتمكن العديد من الوجهات العالمية الأخرى من القيام بذلك».

وبيّن أن دبي وجهة شهيرة عالمياً، وقد تصدرت قوائم «الأماكن التي يجب زيارتها» لسنوات عدة، مشيراً إلى أنه مع التطور المستمر للأنشطة السياحية والثقافية والتجارية التي تجري في المدينة، ضمنت دبي أن تظل دائماً في الطليعة من حيث العروض السياحية.

وأكد أنه عبر استضافة دبي للأحداث الكبرى، ذات المستوى العالمي، مثل معرض «إكسبو دبي 2020»، أو سوق السفر العربي، أو مؤتمر المناخ «كوب-28»، الذي سيعقد قبل نهاية العام الجاري، تواصل المدينة ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة ليست فقط للترفيه، ولكن أيضاً للعمل.

وأضاف: «لقد بدأ هذا العام بالفعل بطلب قوي من الزوار الذين يتطلعون إلى تجربة دبي للعمل أو الترفيه أو مزيج من الاثنين معاً، وتشهد فنادقنا إشغالاً إيجابياً، ونتوقع استمراره لبقية العام في جميع أنحاء المدينة».

وقال ستيفنز: «تجري الاستعدادات بالفعل لمؤتمر مؤتمر المناخ (كوب-28)، مع ضمان (أكور) للمشاركة الف

اعلة في جميع الأنشطة والمتطلبات المقبلة لاستضافة مثل هذا الحدث المشهور عالمياً، ونتطلع إلى الترحيب بالضيوف الذين يزورون المدينة من جميع أنحاء العالم لحضور الحدث».

وكشفت أحدث بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي استقطاب الإمارة 6.02 ملايين سائح دولي، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ5.1 ملايين سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو بلغت نحو 18%، حيث واصلت دبي تسجيل معدلات قوية في إجمالي عدد الزوار، مقارنة بمستويات العام الماضي، في وقت تخطت مؤشرات كل من عدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، مستويات ما قبل «الجائحة» أيضاً.

25 عاماً

قال الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لمجموعة «أكور»، باول ستيفنز، إن «شركة (أكور) كانت جزءاً من تطور قطاع السياحة في المدينة لأكثر من 25 عاماً، منذ افتتاح أول عقار لها في عام 1998، وهو فندق (بولمان دبي - ديرة سيتي سنتر). ومنذ ذلك الحين، واصلنا تطوير عقارات جديدة في جميع أنحاء المدينة، حيث تقدم محفظتنا الحالية أكثر من 44 منشأة فندقية للضيوف للاختيار من بينها».