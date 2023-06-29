«أتلانتس ذا رويال» و«بولغاري دبي» ضمن قائمة أفضل فنادق العالم

حلّ كلا من «أتلانتس ذا رويال» و«بولغاري دبي» بين أفضل ألف فندق في العالم، وفقاً لأحدث قائمة أعدتها شركة «لا ليست» الفرنسية. ويعتمد التصنيف على مجموعة كبيرة من البيانات من عدد من المصادر، وذلك بناءً على تقييمات العملاء على مواقع حجوزات السفر، والمراجعات المنشورة في مجلات السفر، والتغطية الإعلامية العالمية والمحلية، بالإضافة إلى أدلة السفر الأخرى.

وقالت هليلين بييتريني، المديرة الإدارية في «لا ليست» إنها لاحظت أهمية وجود مصدر يجمع المراجعات والتقييمات المختلفة في مكان واحد، ليتاح أمام المسافرين ويختاروا ما يناسبهم من الفنادق العالمية.

وأضافت: «يحب الناس أن يكونوا مصدر إلهام ويساهموا في تصنيف الفنادق من الأفضل إلى الأسوأ. كما إنهم يحبون أن يروا قائمة أطول للوجهات والأماكن الرائعة التي تستحق الزيارة»، مشيرةً إلى أن الاستدامة والتفرد هي من أكثر السمات أهمية لبعض المستهلكين، بالمقارنة مع الرفاهية.

والفنادق التي اختارتها «لا ليست» تميل أكثرها إلى الفخامة، بينها 80 فندقاً تحمل علامة «فورسيزونز»، ومعظم هذه الفنادق في الولايات المتحدة، تليها إيطاليا، ثم فرنسا والمملكة المتحدة. وكان فندق «بينينسيولا شيكاغو» هو أفضل فندق أمريكي في القائمة.

وتصدر فندق «سيبرياني» في إيطاليا قائمة أفضل الفنادق في العالم. ويضم الفندق الذي افتتح في خمسينيات القرن الماضي 94 غرفة، ومسبح أولمبي خارجي وعدد من المطاعم الفاخرة.

وضمت القائمة فنادق «وروزوود» في لندن و«باكارات» في نيويورك، و«بانيان تري ماياكوبا» في المكسيك، و«رويال منصور مراكش» و«بيلموند سيبرياني» في البندقية، و داس كاتاراتاس في البرازيل وغيرها.