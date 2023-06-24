«دي بي ورلد» تطوّر محطة حاويات «بلوان» الجديدة في إندونيسيا

وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، اتفاقية لمضاعفة الطاقة الاستيعابية لمحطة حاويات «بلوان» الجديدة في إندونيسيا، بهدف زيادة قدرة المحطة من 600 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً إلى 1.4 مليون حاوية، فضلاً عن جذب مزيد من الشحنات المباشرة، ما يقلّل من اعتماد شمال سومطرة على الموانئ المركزية الإقليمية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأفادت «دي بي ورلد» في بيان أمس، بأن هذه الشراكة الاستراتيجية بين هيئة الاستثمار الإندونيسية ومشغِّل الموانئ «بيلندو» المملوك للحكومة الإندونيسية، ومجموعة موانئ دبي العالمية، ستساعد في إنشاء أهم رابط مباشر لإندونيسيا مع مضيق ملقا، وهو أحد أكثر طرق الشحن ازدحاماً في العالم.‏

ووقع الاتفاقية رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم، ورئيس شركة «بي تي بريما لمحطات الحاويات»، ساندي ويجايا.

وتعمل محطة حاويات «بلوان» الجديدة حالياً، مركزاً محلياً للمقاطعات المجاورة في سومطرة، وسيعزّز برنامج التوسع والتحديث مكانتها بوابة تجارية ولوجستية رئيسة في مضيق ملقا.

وستعمل موانئ دبي العالمية أيضاً مع شركائها على ربط محطات الحاويات الأخرى والموانئ الصغيرة في جزيرة سومطرة، إلى جانب تحديث البنية التحتية البحرية للميناء بهدف زيادة أهمية الدور الذي تؤديه محطة حاويات بلوان الجديدة في خفض التكاليف اللوجستية لنقل الحاويات في شمال سومطرة.

وقال وزير الشركات المملوكة للدولة في إندونيسيا، إريك ثوهير، إن «هناك دائماً قيمة استراتيجية، تجمع ما بين الإنصاف وتسريع النمو الاقتصادي من خلال مشروعات تطوير الموانئ، والتي تنعكس نتائجها إيجاباً على المستوى الوطني والعالمي».

وأضاف: «هذا ما ينطبق هنا أيضاً على برنامج توسيع وتحديث محطة الحاويات في ميناء (بلوان)، والتي نؤمن أنها ستدعم التدفقات التجارية وزيادة الصادرات بطرق جديدة، وبالتالي تسريع النمو الاقتصادي في شمال سومطرة بأسلوب مستدام».

من جانبه، أعرب بن سليّم عن فخره بمساعدة إندونيسيا في توسيع محطة حاويات «بلوان» ودعمها لتحقيق طموحاتها بشأن تطوير اقتصاد سومطرة عبر الاستثمار في البنية التحتية.

وقال: «نهدف إلى التخلص من أوجه القصور وعدم الكفاءة وتذليل العقبات وتمكين تدفق التجارة بين إندونيسيا والعالم أجمع ‏من خلال الاستثمار في التقنيات المستدامة المتطورة وتوفير إمكانات تدريبية على أعلى مستوى، إضافة إلى تطبيق أعلى معايير الصحة ‏والسلامة».‏