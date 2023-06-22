«دناتا للتموين» توسع شراكتها مع «لوفتهانزا» و«السويسرية» في سنغافورة

وسّعت «دناتا»، المزوّد العالمي الرائد لخدمات الطيران والسفر، شراكتها طويلة الأمد مع «لوفتهانزا» الخطوط الجوية الألمانية، و«سويس» الخطوط الجوية الدولية السويسرية في سنغافورة. وستواصل «دناتا» بموجب تمديد العقد لسنوات

عدة، تقديم خدمات تموين الطائرات عالية الجودة للناقلتين من منشأتها المتطورة في مطار شانغي الدولي في سنغافورة.

وستقوم فرق «دناتا»، بإنتاج وتحميل أكثر من 700 ألف وجبة سنوياً، لضمان تجربة تناول طعام عالمية المستوى على رحلات الناقلتين. وتشغل «لوفتهانزا» و«سويس» حالياً ما مجموعه 21 رحلة أسبوعياً عبر سنغافورة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دناتا للتموين والتجزئة في أستراليا وسنغافورة، هيرانجان ألويسيوس: «نفخر بأن نكون مقدم الطعام المفضل لدى (لوفتهانزا) و(سويس)، الناقلتين الدوليتين الرائدتين. وسنواصل العمل مع فريقي الناقلتين، لتعزيز تجاربهما الممتازة في الأجواء، من خلال تقديم قوائم مبتكرة ووجبات لذيذة يحبها الركاب».

من جانبه، قال رئيس عمليات التموين والخدمات اللوجستية في «سويس»، بينيديكت فانكوني: «أثبتت (دناتا) نفسها شريكاً موثوقاً به في تقديم الطعام على مدار السنوات الماضية.. ويسعدنا أن نوسّع تعاوننا، وأن نقدم لركابنا من سنغافورة عروضنا المعتادة ذات المستوى العالي».

وقال رئيس إدارة الضيافة والتموين في «لوفتهانزا»، كلاوس بيرغر: «نقدر عالياً تجديد شراكتنا الناجحة مع (دناتا)، ما يتيح لضيوفنا الاستمرار في الاستمتاع بالطعام عالي الجودة على رحلاتهم إلى ألمانيا وسويسرا».

وإضافة إلى «لوفتهانزا» و«سويس»، تقدم «دناتا» خدمات التموين والتجزئة في سنغافورة لأكثر من 30 عميلاً بفريق مكوّن من 380 موظفاً متخصصاً. وواصلت الشركة على مدار العام الماضي زيادة إنتاجها بشكل كبير لدعم شركات الطيران في استئناف عملياتها وتوسيعها في البلاد. وخلال السنة المالية (2022-2023)، حمّلت «دناتا» أكثر من 3.4 ملايين وجبة في مطار «شانغي»، بنمو نسبته 35% على أساس سنوي.